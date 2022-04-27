Женщина выиграла в лотерею и раздала деньги нуждающимся

Победительница лотереи из британского графства Дарем пристрастилась раздавать деньги на благотворительность и перевела половину выигрыша нуждающимся. Об этом сообщает Independent.

55-летняя бывшая социальная работница и учительница Фрэнсес Коннолли всегда стремилась помогать другим. С девяти лет она была волонтером в скорой помощи Сент-Джон и организовывала линию помощи больным СПИДом, когда была студенткой в Белфасте. В 2019 году Коннолли выиграла в лотерею 115 миллионов фунтов стерлингов (10,7 миллиарда рублей) и сразу раздала часть денег друзьям и родственникам. Список тех, кому необходима помощь, она подготовила заранее.