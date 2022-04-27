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1 час назад

Женщина выиграла в лотерею и пристрастилась раздавать деньги нуждающимся

Lenta.ru

Победительница лотереи из британского графства Дарем пристрастилась раздавать деньги на благотворительность и перевела половину выигрыша нуждающимся. Об этом сообщает Independent.

Женщина выиграла в лотерею и раздала деньги нуждающимся
Фото: Lenta.ruLenta.ru

55-летняя бывшая социальная работница и учительница Фрэнсес Коннолли всегда стремилась помогать другим. С девяти лет она была волонтером в скорой помощи Сент-Джон и организовывала линию помощи больным СПИДом, когда была студенткой в Белфасте. В 2019 году Коннолли выиграла в лотерею 115 миллионов фунтов стерлингов (10,7 миллиарда рублей) и сразу раздала часть денег друзьям и родственникам. Список тех, кому необходима помощь, она подготовила заранее.

Затем Коннолли организовала два благотворительных фонда. Один — в Северной Ирландии, откуда она родом, и назвала в честь покойной матери. Второй фонд, PFC Trust, женщина зарегистрировала в городе Хартлпул, графство Дарем, где жила последние 30 лет. Фонд поддерживает местных молодых сиделок, пожилых людей и беженцев. В общей сложности она раздала 60 миллионов фунтов стерлингов (5,6 миллиарда рублей).

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