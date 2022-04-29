Тамам Шуд: криминальная загадка Австралии, которая ставит ученых в тупик

1 декабря 1948 года тело мужчины обнаружили на пляже Сомертон (Австралия). В секретном кармане его брюк нашли клочок бумаги, вырванный из редкого издания «Рубайята» Омара Хайяма. На нем было написано Tamam Shud (в пер. с персидского — «закончено»). Обнаружение таинственного человека, обстоятельства его смерти и многолетние безуспешные попытки установить его личность превратились в главную криминальную загадку Австралии ХХ века. Что не так в этом деле и почему оно до сих пор не дает покоя ученым, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Australian Police Australian Police

Тело мужчины было обнаружено в 6.30 утра прогуливавшимися людьми на пляже в пригороде Аделаиды. Он лежал на песке, голова опиралась на бетонную набережную. Возраст найденного господина — 40-45 лет, он был гладко выбрит, по внешности напоминал британца. Одет хорошо: белая рубашка, галстук, коричневые брюки, туфли. В карманах не было ничего, что могло как-то указать на его личность, а все этикетки на одежде аккуратно спороты.

Видео дня

Эксперты посчитали отравление главной причиной смерти мужчины, правда, следов яда найти им так и не удалось. Специалисты также не смогли определить личность погибшего и обстоятельства, при которых он умер. Поэтому 10 декабря тело забальзамировали и погребли на местном кладбище. На надгробии он указан как «неизвестный мужчина».

Australian Police

В январе следующего года в деле случился новый поворот — в камере хранения вокзала Аделаиды был найден чемодан, сданный за полдня до предполагаемой гибели мужчины. В нем находился халат, нижнее белье, брюки, столовый нож, переделанный в заточку, и другие предметы. Все ярлыки на одежде оказались также срезаны. Еще более неожиданное открытие было сделано при тщательном осмотре одежды, в которой был найден мужчина. В секретном кармане брюк был найден клочок бумаги со странной надписью «Tamam Shud» (в пер. с персидского — «закончено»), такой фразой заканчивался сборник «Рубайят» Омара Хайяма.

Australian Police

Книгу с вырванной страницей местный житель нашел на заднем сиденье своей незапертой машины за несколько дней до инцидента. На обороте бумажного издания обнаружили набор заглавных букв, который может быть шифром. В книге был найден также телефон молодой медсестры, жившей неподалеку от рокового пляжа. По ее словам, она не была знакома с погибшим, однако соседи ее рассказывали, что в конце ноября некий мужчина приходил к ним и наводил справки о ней.

Australian Police

За всю свою жизнь она ничего не рассказывала о деле, а публике она известна под псевдонимом «Джестин». На протяжении десятилетий загадка «Тамам Шуд» обрастала новыми версиями, согласно одной из них убийство было связано с работой спецслужб, но окончательного ответа на вопрос, кем же был человеком из Сомертона и что с ним произошло, нет до сих пор.