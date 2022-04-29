«Не знаешь, что делать? Пей»: 10 советов обо всем на свете

Не знаете, как выступать на публике, экономить деньги и вообще жить? К счастью, интернет знает все. Пользователи популярного портала Reddit поделились своими советами, которые пригодятся в любой жизненной ситуации. Обсуждение под названием «Какой самый странный совет, что вы слышали, оказался удивительно эффективным?» набрало 48 тысяч лайков и 14 тысяч комментариев. Вот что советуют делать пользователи Сети.

Фото: unsplash.com unsplash.com

1. «„Если пытаться бесконечно складывать кирпичи, то они упадут, как бы идеально ты их не сложил“. Мой босс сказал мне это после того, как я выгорел на работе. Как бы хорошо вы ни планировали свою работу, слишком много работы — это чересчур», — @IsabellaCps.

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2. «Если не можешь побороть страх, действуй в страхе. Помогло мне пережить множество тревожных моментов», — @ChasingAlnilam

3. «Если вам нужно что-то запомнить, запишите это или произнесите вслух три раза. Странно выглядит, когда ты повторяешь что-то словесно три раза, особенно имена», — @RainingRetro.

4. «Не корите себя вечно. Можно разочек — а затем двигайтесь дальше. Мистер Гомер Симпсон», — @Amy-Paradise.

5. «Если вы хотите что-то купить, подождите 24 часа. Все еще хотите купить этот предмет после суток ожидания? Тогда покупайте. Этот совет действительно сократил мои импульсивные покупки и сделал экономию денег чрезвычайно легкой», — @ThaMuffMango.

6. «Однажды парень, который пришел починить холодильник, сказал мне: „Если не знаешь, что делать, выпей немного воды“. На самом деле, удивительно дельный совет», — @FearlessLingonberry

7. «Не оправдывайтесь, если вас об этом не просят. Если вы опоздали на работу, просто скажите, что вы опоздали. Не пытайтесь оправдаться, почему это случилось», — @Gurkeprinsen

8. «От моих престарелых южных родственников. 5 минут на тренировку, уборку, работу над большим проектом лучше, чем ноль минут, лучше, чем ничего. Мы часто думаем, что должны проделать два часа кропотливой работы, иначе ничего не получится.

Время пройдет в любом случае. Если вы хотите работать над тем, чтобы стать лучше, достичь долгосрочной цели или сменить карьеру, не смотрите вперед на 2-5 лет, думая, что будете слишком стары. Если вам 24 года, то через четыре года вам будет 28 — независимо от того, получите вы степень в университете или нет», — @Mild-Intrigue.

9. «Смущает только то, от чего вы сами смущаетесь. Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю это», — @PB-JAM.