Важные действия при потере телефона

Нужно помнить о том, что аппарат могли и незаметно украсть.
При обнаружении факта утери смартфона, как пояснил технический эксперт Руслан Пермяков, первым делом стоит на него позвонить, попросив кого-нибудь об этой услуги. Возможно, вы обронили его только что, и аппарат знакомая мелодия зазвучит где-то поблизости.
Если чуда не произошло, необходимо срочно включить режим потери. У разных систем эта функция включается по-разному, но в любом случае она существует.
И, наконец, надо немедленно обратиться в полицию и написать заявление, даже если это окажется не кражей, а банальной потерей.
Если позже кто-то с помощью вашего смартфона сумеет украсть денежки с вашего счета через онлайн-банк, возьмет от вашего имени онлайн-кредит или совершит еще какие-то действие, за которые потом придется отвечать вам, подтвержденный заявлением факт утери аппарата сыграет в вашу пользу.