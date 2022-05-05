Как понять свою кошку: особенности языка тела питомцев

На самом деле уже существуют приложения-переводчики, помогающие переводить с кошачьего на человеческий и обратно. Но без этих ухищрений вполне можно обойтись, достаточно лишь присмотреться к своему котику, его жестам и мимике. Коты всегда дают понять человеку, чего они хотят, и не отступят от цели, пока ее не добьются. Многим людям есть чему поучиться у своих питомцев. Но это все дела далекой перспективы, а пока «Рамблер» расскажет, какие сигналы подает кошка своему человеку и как их понимать.

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Мяуканье

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Для общения со своими сородичами кошки в основном используют язык тела, лишь в экстренных случаях прибегая к звукам. Надо помнить, что в дикой природе кошки — одиночные хищники, для которых другие представители вида не друзья, а конкуренты. А вот мяукают они исключительно для человека.

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Интеллект кошек ученые сравнивают с интеллектом трехлетнего ребенка, это значит, что кошки тоже нас понимают, с ними можно и нужно разговаривать. Здесь стоит учитывать контекст и интонации. Мяуканьем кошка хочет обратить на себя ваше внимание. Если вы надолго уходили и наконец вернулись домой, мяу на кошачьем языке может означать, что котик скучал, рад видеть и проголодался. Сытый котик может таким образом приглашать вас к игре.

Мурлыкание

Принято считать, что кошки мурлычут от удовольствия. В этот момент они также могут слегка притаптывать вас лапками и даже выпускать когти. Это называется молочный шаг, так маленький котенок массирует живот кошки-матери, чтобы стимулировать приток молока.

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Этот звук успокаивающе действует не только на человека, но и на саму кошку, поэтому «моторчик» может включаться, когда кошка тревожится, немного нервничает или испытывает боль. Если животное отказывается от еды, не хочет играть, ходит мимо лотка, например, на мягкий коврик в ванной, стоит показать его врачу.

Шипение

Здесь и без переводчика ясно, что кошка таким образом показывает свой агрессивный настрой. Она готова защищаться или даже нападать. Если кошка шипит на вас, значит какие-то ваши действия ее напугали, и она расценивает их как угрозу. Не нужно пугать животное специально, у некоторых, особо чувствительных котиков страх и стресс могут спровоцировать цистит, который потребует долгого и серьезного лечения.

Глаза

Есть мнение, что своим магнетизмом кошки обязаны глазам. Действительно относительно размеров головы глаза у кошек просто огромные, именно поэтому людям они кажутся такими милыми.

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Если у кошки глаза округляются, а зрачки расширяются, это значит, что она хочет играть или, наоборот, страшно напугана и готова напасть. Прищуренные глаза говорят, что животное не в настроении и лишний раз его лучше не трогать. Если глаза прикрыты, кошка расслаблена и отдыхает, не стоит в этот момент гладить, брать на руки. Кошка сама подойдет, когда ей нужна будет ласка.

Уши

Если уши направлены вперед — кошка настроена весьма игриво, она спокойна, ей все интересно и любопытно. Если кошка развела уши в стороны — она по-прежнему заинтересована, но слегка смущена. А если уши прижаты к голове и отведены назад, это значит, что животное напугано или готовится к нападению.

Усы

Наверняка, вы замечали, когда гладишь кошку, она от удовольствия начинает топорщить усы, как бы вытягивая их вперед. То же движение она делает, если ее привлек какой-то запах. Кстати, усы — это орган осязания, поэтому их ни в коем случае нельзя стричь.

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Поверьте, они ровно такой длины, которая жизненно необходима животному. Если вы заметили, что усы опущены вниз, возможно, кошка плохо себя чувствует, если есть другие тревожные симптомы, нужно записаться к врачу на консультацию.

Живот

Если кошка легла на спину и показала вам живот, это значит, что она демонстрирует вам полное доверие. Просто порадуйтесь этому факту.

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Не стоит немедленно тянуться к ней рукой и гладить, живот — очень чувствительное место, как и основание хвоста, поэтому будьте готовы к защитной реакции. Животное может вас царапнуть или куснуть.

Спина

Когда кошка рада вас видеть, она трется о ваши ноги и характерным образом выгибает спину. Но если животное видит угрозу, оно может точно так же изогнуть спину, вздыбить шерсть и развернуться к противнику боком. Все это нужно для того, чтобы казаться больше и напугать вероятного агрессора. Другим кошкам она таким образом сообщает, что к ней лучше не приближаться. Если же кошка так себя ведет при виде вас, подумайте, чем вы могли ее напугать, и перестаньте так делать.

Хвост

Для кошки хвост чрезвычайно важен. На самом деле это продолжение позвоночника, он помогает поддерживать равновесие и правильно располагать себя в пространстве, хвостиком можно прикрыть лапки и спрятать в нем нос. А кроме того, хвостом можно общаться, как с другими котиками, так и с человеком. Вот, что нужно запомнить про хвост:

Вертикально поднятый хвост — у кошки все замечательно, она вам рада и готова играть и общаться,

Совершает резкие движения в разные стороны — кошка волнуется, нервничает,

Опущен вниз — кошка устала или разочарована,

Кошка лежит, а кончик хвоста слегка подергивается — чем-то заинтересовалась, наблюдает,

Активно вращается — кошка готова к нападению,

Бьет хвостом по бокам — кошку нужно оставить в покое и дать побыть одной.

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