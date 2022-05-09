Почему женщин, прошедших войну, не брали замуж

Мужчины, вернувшиеся с войны, были героями, а женщины скрывали свое участие в боевых действиях. Дома бывших военных ждали сплетни и осуждение. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Женщин именовали "военно-полевыми женами", что считалось оскорблением. При этом ярлык навешивали без разбора, несмотря на подвиги и военные заслуги. И даже победа не подарила женщинам, которые переживали ужасы войны, счастья.

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В годы войны на стороне СССР воевало от 800 тысяч до одного миллиона женщин. Чаще всего на фронт попадали санитарки и медсестры, а также те, кто мог работать радистками и связистками.

Были и женщины, которые управляли самолетами, были снайперами, разведчицами, шоферами. Работали при штабе топографами и репортерами, много женщин было разведке, многие встречались даже в танковых взводах, артиллеристах и пехоте.

Защита Родины была делом чести, в том числе и для женщин. Добровольцами на вступление в армию были молодые девушки, зачастую без мужа и детей. В первую очередь, необходимо отметить, что женщины сражались на равных условиях с мужчинами, однако спасаться приходилось и от своих же.

Будучи далеко от дома, мужчины оказывали девушкам повышенное внимание. Иногда отношения с военным помогали женщине защитить себя от домогательств солдат. Безопаснее всего было встречаться с мужчиной высокого ранга, что тоже было поводом для обвинений в меркантильности. Но возникали и искренние чувства, так как в состоянии постоянной опасности, люди старались помогать друг другу, поддерживать, а это способствовало сближению.

Жуков неоднократно в письмах призывал прекратить распущенность и «половую невоздержанность», но каких-то серьезных наказаний для солдат не последовало. Возможно, потому что у него была своя военно-полевая жена.

Однако у большинства мужчин в тылу оставались семьи, закономерно после возвращения с войны фронтовых женщин ждал далеко не теплый прием. Жены, оставшиеся дома, быстро узнавали об изменах мужей и винили в этом солдаток.

Доходило до того, что матери прогоняли дочерей, вернувшихся с войны, под предлогом того, что после такого "позора" никто не возьмет ее сестер замуж. Предполагали ли тогда женщины-добровольцы, рвавшиеся на фронт, что их ждет такая судьба? После войны многие из них стремились выйти замуж, некоторым удавалось оформить союз с фронтовым мужем, но часто это не спасало девушек от клеветы и осуждений.

В 1947 году бывшие жены военных даже написали письмо в Верховный Совет СССР с требованием защитить их права. Дело в том, что всю молодость женщины переезжали с места на место ради карьеры мужа. А после войны военные зачастую возвращались с новыми женами, которым переходило все наследство и повышенная пенсия супруга. Женщины ненавидели друг друга, хотя каждая из нас так или иначе стала заложницей военных действий.