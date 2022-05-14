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1 час назад

"Двойник" ДиКаприо обманул вдову из США на 813 тыс. долларов

Мира Маркина

Мошенник украл у женщины из Хьюстона, США 813 тыс. долларов. Мужчине удалось убедить жертву, что он известный актер Леонардо ДиКаприо. О случае сообщает Daily Mail.

"Двойник" ДиКаприо обманул вдову на 813 тыс. долларов
Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

В 2018 году 54-летней матери двоих детей и вдове, чье имя не называется, написал некий человек в личные сообщения в Twitter. Информация профиля написавшего гласила, что аккаунт принадлежал Леонардо ДиКаприо. Женщина не догадалась, что страница была фейком, и продолжила общение.

Пара общалась четыре года. "ДиКаприо" рассказывал ей о предстоящих поездках в Европу и США задолго до того, как эта информация появлялась в интернете.

"Всего за пару месяцев у нас сложилась потрясающая дружба, и он всегда настаивал, чтобы я называла его Лео", — рассказывает женщина.

Женщина и "Лео" переписывалась в Twitter, обменивалась электронными письмами и даже созванивались. В какой-то момент "актер" даже признался женщине в любви.

В один момент мошенник признался, что он порабощен Церковью саентологии. Он переслал ей письмо от церкви, в котором требовалось заплатить 750 тыс. долларов. Мошенник попросил женщину о помощи и та согласилась. Она перевела 6 тыс. долларов человеку по имени Кеннет в Джорджию: "Лео" назвал его "надежным помощником".

Женщина перевела деньги шести различным лицам, отдав в итоге 813 тыс. долларов.

Недавно стало известно, что голливудский актер Кевин Спейси сыграет в фильме о монгольском хане Батые.

Истории,Кевин Спейси,Леонардо ДиКаприо,
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