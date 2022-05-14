В США медведь напал на женщину, пока та проверяла почту

Женщина пошла проверить почту у дома и стала жертвой нападения медведя. Американку спас сосед, который находился неподалеку в машине. Об этом сообщает издание Patch.

Фото: Кадр из передачи "Деревня дураков" Кадр из передачи "Деревня дураков"

34-летняя жительница округа Сассекс, штат Нью-Джерси, пошла проверить почту у своего дома. Подойдя к почтовому ящику, женщина увидела неподалеку трех медведей. Один из них заметил американку и бросился на нее.

Женщину спас сосед, который увидел нападение. Мужчина стал сигналить из машины и медведи, испугавшись громкого звука, убежали.

Женщину доставили в больницу. Врачи зафиксировали раны на руке и ноге. К счастью, они не представляли угрозы для жизни. Вскоре жертву нападения выписали.

Представитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Джерси Ларри Хайна отметила, что на местную жительницу напал молодой черный медведь. Его вес мог достигать около 90 кг. Сотрудники департамента сейчас пытаются поймать животное с помощью ловушек. Согласно политике штата Нью-Джерси, напавшее на человека дикое животное должно быть усыплено.