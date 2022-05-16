Интерьер советской гостиницы восхитил пользователей сети

На снимке видно, что в комнате стоят кровать, вмонтированное в стену рабочее место со стулом, кресло, табуретка и столик. Многие в комментариях оценили минимализм убранства гостиницы. «Простота. Чистота. Функционализм. Много света и воздуха. Даже квартира-студия была бы такой очень хороша!», — заявил один из пользователей. Большинство согласилось, что подобный дизайн смотрелся бы современно и в наши дни. Кто-то отметил, что большое окно без гардин и штор добавляет стиля интерьеру.