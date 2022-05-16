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1 час назад

Интерьер советской гостиницы восхитил пользователей сети

Мослента

Интерьер советской гостиницы «Юность» восхитил пользователей сети. Фото номера с видом на МГУ выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Интерьер советской гостиницы восхитил пользователей сети
Фото: МослентаМослента

На снимке видно, что в комнате стоят кровать, вмонтированное в стену рабочее место со стулом, кресло, табуретка и столик. Многие в комментариях оценили минимализм убранства гостиницы. «Простота. Чистота. Функционализм. Много света и воздуха. Даже квартира-студия была бы такой очень хороша!», — заявил один из пользователей. Большинство согласилось, что подобный дизайн смотрелся бы современно и в наши дни. Кто-то отметил, что большое окно без гардин и штор добавляет стиля интерьеру.

Одна из пользовательниц вспомнила, что советские жилые интерьеры не всегда отличались минимализмом.

«Еще были живы бабушки-дедушки, помнящие эпоху модерн. Были репродукции какие-то на стенах, цветы, много цветов: фикусы, традесканции, фиалки, герань... Были вазочки, салфеточки, еще декор какой-то», — вспомнила женщина. Однако другой комментатор напомнил, что в СССР подобную тягу к украшению жилья называли мещанством и активно высмеивали в произведениях культуры.

Истории,МГУ,
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