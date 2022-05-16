Приметы 16 мая: что нельзя делать в день Мавры Рассадницы

Православные 16 мая чтят память молодоженов Тимофея и Мавры, подвергшимся жестоким мукам за свою веру в Христа. В народном календаре этот день прозвали днем Мавры Рассадницы или Мавры Молочницы.

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Рассадница - потому что в этот день было принято засаживать грядки рассадами капусты и семенами других овощей. однако если день выпадал на четверг, капусту сажать не разрешалось - считалось, что тогда ее поедят черви и урожай не удастся.

Другое прозвище - молочница - было дано в связи с тем, что в этот день коровы, как верили предки, наевшись сочной и свежей зеленой травы, давали самое вкусное и густое молоко. В этот день запрещалось готовить молочные блюда, а вот пить свежее молоко - можно и даже нужно. Только стоило быть аккуратным - существовало поверье, что пролитое молоко может привести в дом неприятных и непрошеных гостей.

Также в этот день не советовалось тосковать и грустить, в противном же случае темная полоса могла затянуться надолго.

16 мая строго запрещалось покупать носовые платки - на Руси были убеждены, что такая покупка к очень большой беде.