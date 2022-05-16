Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Приметы 16 мая: что нельзя делать в день Мавры Рассадницы

Мира Маркина

Православные 16 мая чтят память молодоженов Тимофея и Мавры, подвергшимся жестоким мукам за свою веру в Христа. В народном календаре этот день прозвали днем Мавры Рассадницы или Мавры Молочницы.

Приметы 16 мая: что нельзя делать в день Мавры Рассадницы
Фото: pixabay.compixabay.com

Рассадница - потому что в этот день было принято засаживать грядки рассадами капусты и семенами других овощей. однако если день выпадал на четверг, капусту сажать не разрешалось - считалось, что тогда ее поедят черви и урожай не удастся.

Другое прозвище - молочница - было дано в связи с тем, что в этот день коровы, как верили предки, наевшись сочной и свежей зеленой травы, давали самое вкусное и густое молоко. В этот день запрещалось готовить молочные блюда, а вот пить свежее молоко - можно и даже нужно. Только стоило быть аккуратным - существовало поверье, что пролитое молоко может привести в дом неприятных и непрошеных гостей.

Также в этот день не советовалось тосковать и грустить, в противном же случае темная полоса могла затянуться надолго.

16 мая строго запрещалось покупать носовые платки - на Руси были убеждены, что такая покупка к очень большой беде.

Погодные приметы

  • Если на рассвете много росы - погода в ближйшие дни будет теплая.
  • Много росы и тепло - можно ждать хорошего урожая огурцов.
  • Если утром росы нет - будет дождь.
  • Если 16 мая тепло - все лето будет теплым, а зима - холодной.
Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители