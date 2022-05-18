Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+21° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
1 час назад

Невеста обиделась на жениха за долгие танцы и решила выйти замуж за другого

Lenta.ruиещё 1

Невеста из индийского округа Чуру, штат Раджастан, разозлилась на опоздавшего из-за танцев жениха и решила выйти замуж за другого. Об этом сообщает India.com.

Невеста обиделась на жениха за долгие танцы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жених по имени Сунил вместе с родственниками приехал в деревню, где жила его невеста. Перед свадьбой мужчина напился с друзьями и слишком долго танцевал под музыку, которую играл диджей. В результате бракосочетание задержалось на несколько часов.

Затянувшееся ожидание оскорбило семью невесты, а она сама обиделась и отменила свадьбу. Когда жених и его родственники наконец приехали на место проведения торжества, они обнаружили, что девушка уже решила выйти замуж за другого.

На следующий день униженная семья жениха отправилась в полицию и подала жалобу на семью невесты.

Семья невесты заявила, что, поскольку жених и его родственники так безответственно отнеслись к свадьбе, они опасаются, что такое поведение продолжится и в дальнейшем. Пообщавшись с полицией, обе семьи решили отменить свадьбу и закрепить это решение соглашением в письменной форме.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители