Приметы на 17 мая: что нельзя делать в день Пелагеи Заступницы

Православные 17 мая вспоминают мученицу Пелагию Тарсийскую, которую император Диоклетиан хотел выдать замуж за своего наследника. Пелагия, в свою очередь, приняла крещение и отказалась от вступления в брак. Когда император узнал об этом, он вызвал девушку к себе. Увидев ее красоту, он сам захотел на ней жениться, но и ему Пелагия отказала. За это она поплатилась жизнью.

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В народном календаре этот день прозвали днем Пелагеи Заступницы, поскольку девушку, в первую очередь, считали заступницей невинный и несправедливо обиженных девиц. Кроме того, Пелагея считается покровительницей птиц, диких и домашних.

День святой Пелагии также назывался днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали для них заготовки — баклуши.

В это день запрещается обижать птиц, обходить вниманием домашних птиц, есть блюда из мяса птиц, а также

разводить сплетни и слухи, отказывать в помощи, ругаться, ссориться и грубить.