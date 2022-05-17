Поздравление друга с днем рождения сделало женщину богатой

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс купила лотерейный билет, когда готовилась поздравить друга с днем рождения. Это решение сделало ее богатой, сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Числа, которые австралийка вписала в билет, совпали с результатами розыгрыша. В результате она неожиданно для себя сорвала джекпот, став одним из четырех победителей лотереи, выигравших первый приз в 1,3 миллиона австралийских долларов (58,6 миллиона рублей).

«Если бы я не поехала за поздравительной открыткой, то не приобрела бы лотерейный билет»,

— утверждает женщина.

Она рассказала, что после выигрыша хочет побаловать себя, а ее муж выйдет на пенсию.

«Все это произошло в идеальный момент. Благодаря выигрышу мы сможем полностью изменить планы на пенсию»,