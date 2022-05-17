Поздравление друга с днем рождения сделало женщину богатой

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс купила лотерейный билет, когда готовилась поздравить друга с днем рождения. Это решение сделало ее богатой, сообщает информационное агентство UPI.
Числа, которые австралийка вписала в билет, совпали с результатами розыгрыша. В результате она неожиданно для себя сорвала джекпот, став одним из четырех победителей лотереи, выигравших первый приз в 1,3 миллиона австралийских долларов (58,6 миллиона рублей).
«Если бы я не поехала за поздравительной открыткой, то не приобрела бы лотерейный билет»,
— утверждает женщина.
Она рассказала, что после выигрыша хочет побаловать себя, а ее муж выйдет на пенсию.
«Все это произошло в идеальный момент. Благодаря выигрышу мы сможем полностью изменить планы на пенсию»,
— пояснила она.