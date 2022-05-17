Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
32 минуты назад

Решение поздравить друга с днем рождения сделало женщину богатой

Lenta.ru

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс купила лотерейный билет, когда готовилась поздравить друга с днем рождения. Это решение сделало ее богатой, сообщает информационное агентство UPI.

Поздравление друга с днем рождения сделало женщину богатой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Числа, которые австралийка вписала в билет, совпали с результатами розыгрыша. В результате она неожиданно для себя сорвала джекпот, став одним из четырех победителей лотереи, выигравших первый приз в 1,3 миллиона австралийских долларов (58,6 миллиона рублей).

«Если бы я не поехала за поздравительной открыткой, то не приобрела бы лотерейный билет»,

— утверждает женщина.

Она рассказала, что после выигрыша хочет побаловать себя, а ее муж выйдет на пенсию.

«Все это произошло в идеальный момент. Благодаря выигрышу мы сможем полностью изменить планы на пенсию»,

— пояснила она.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители