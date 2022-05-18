День Ирины Капустницы: что нельзя делать 18 мая

Православные чтят в этот день память преподобной Ирины, а в народе ее прозвали Ириной Капустницей, потому что 18 мая было принято высаживать капусту.

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Предки были убеждены, что капусту в огороде должна сажать именно женщина, и делать это ей необходимо в полном одиночестве, в противном же случае урожаю не бывать. Рядом с капустой, по границам грядки сажали крапиву, так как верили, что она спасет от злых духов урожай.

18 мая запрещалось есть огурцы и капусту - считалось, что это ставит под большую угрозу весь урожай овощей. Также стоило воздерживаться от алкоголя, потому что в этот день очень вероятны эмоциональные всплески, а употребление алкоголя только усугубляет это состояние.

Хозяйкам запрещено на Ирину Капустницу оставлять в раковине грязную посуду - это может лишить счастья и здоровья всех членов семьи на долгие годы.

Если незамужней девушке 18 мая сходить в дом к вдове или незамужней подруге - это сильно продлит ее поиски своей второй половинки.

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