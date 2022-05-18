Астронавтам на Луне предложили добывать воду из древних вулканов

Ученые из Колорадского университета в Боулдере назвали новый потенциальный источник воды на Луне. По данным их исследования, значительные запасы воды в виде льда могли возникнуть после извержений древних вулканов, сообщает Planetary Science.

Фото: РОСКОСМОС РОСКОСМОС

Извержения вулканов на Луне происходили миллиарды лет назад. Сотни тысяч квадратных километров поверхности покрылись раскаленной лавой. Со временем лава застыла, и сейчас ее потоки выглядят с Земли как темные пятна.

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Авторы нового исследования предположили, что формирование лавовых полей – не единственное последствие лунных извержений. Они заявили, что на полюсах Луны могли возникнуть слои льда, достигающие нескольких десятков метров.

«Мы представляем себе это как иней на Луне, который накапливался с течением времени»,

– пояснил ведущий автор Эндрю Вилкоски.

Ученые применили компьютерное моделирование, чтобы воссоздать условия на древней Луне. Они исходили из того, что извержения на спутнике происходили каждые 22 тысячи лет.

Вулканы выбрасывали в окружающее пространство облака из окиси углерода и водяного пара. Они вращались вокруг Луны, образуя разреженную и нестабильную атмосферу.

Большая часть газов улетучивалась в космос. Но, как показала модель, до 41% вещества могло осесть на лунную поверхность. Атмосфера из вулканических облаков сохранялась на протяжении примерно тысячи лет, что вполне достаточно для образования льда.

Ученые подсчитали, что за все время около 18 квадриллионов «вулканической» воды могло сконденсироваться на Луне в замерзшем виде. Если бы в то время на Земле жили люди, то они могли бы увидеть блеск инея и ледяные шапки невооруженным глазом. Однако извержения происходили задолго до того, как на нашей планете зародилась сложная жизнь.

Авторы нового исследования предположили, что вулканические ледники могут сохраняться на спутнике планеты до сих пор. Но они скрываются под толстым слоем лунной пыли и реголита, и их еще предстоит найти.