Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
39 минут назад

Археологи прочитали надпись на надгробии 18 века

Вечерняя Москва

Столичные археологи смогли прочитать надпись на белокаменной надгробной плите начала 18 века, найденной в Большом Гнезниковском переулке в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии РАН в среду, 18 мая.

Археологи прочитали надпись на надгробии 18 века
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Надгробие было найдено во время прокладки инженерных коммуникаций в центре города. Рабочие нашли квадратную массивную плиту, вероятно, рассчитанную на установку в стену храма. В центре плиты — надписи, окруженные пышной резной рамой, в которой преобладают переработанные растительные мотивы. Такой изобразительный мотив использовали в архитектурном декоре с последней трети 17 века.

Надпись представляет из себя десять строк, выполненных вязью.

— Вязь — особый вид письма, при котором знаки причудливым образом соединяются друг с другом: срастаются, вписываются, ставятся друг под другом, сокращаются, а также выносятся над строкой,

— пояснил заведующий отделом археологии Московской Руси ИА РАН, доктор исторических наук Леонид Беляев.

На надгробии можно прочесть следующее:

— В лето от Сотворения мира 7211го году, а от Рождества Христова 1702го, но еврия 20 (..) числу во второй четверти шестого часа нощи, на память иже во святых отца нашего Павла архиепископа, Константина града исповедника, преставися раба Божия ближнего стольника Семеона Феодоровича Плещеева, дщерь девица, Мария Симоновна, от рождества свое(го) в 19(е) лето,

— гласят надписи на плите.

Так, по словам Беляева, таблица отмечает смерть Марии, дочери стольника Семена Федоровича Плещеева, которая умерла в 19 лет. Таким образом, археологи внесли уточнения в историю России начала 18 века, так как надгробие нашли недалеко от того места, где находилась приходская церковь Гнездниковской слободы. Там, согласно другим документам, хоронили Плещеевых — один из старомосковских служилых родов.

Музей имени Тимирязева — кладезь уникальных экспонатов и инновационных идей. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетил фонды учреждения и узнал о принципах его работы.

Истории,Леонид Беляев,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители