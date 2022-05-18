Астрономы изучили всплеск активности в удаленной галактике

Астрономы из американского Университета штата Огайо и других стран провели серию наблюдений в рентгеновском диапазоне ядерного транзиента невыясненной природы, обозначаемого как AT2019pev. Результаты этих исследований, предоставивших новую информацию о природе этого необычного объекта, опубликованы на сайте электронных препринтов arXiv.org, статья принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

AT2019pev (другие обозначения ZTF19abvgxrq и Gaia19eby) — астрономический объект, испытывающий какие-то важные и резкие изменения, впервые они были зарегистрированы 1 сентября 2019 года.

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Речь идет о сейфертовской галактике (галактике с активным ядром) I типа с узкими спектральными линиями на красном смещении 0,096. Первоначальный анализ наблюдений переходного процесса показал, что событие можно трактовать либо как приливное разрушение звезды, приблизившейся к центральной сверхмассивной черной дыре и разорванной на части ее гравитацией, либо как иные процессы, протекающие в активном галактическом ядре.

Чтобы раскрыть истинную природу AT2019pev, группа астрономов, руководимая Ю Чжефу из Университета штата Огайо, провела повторный анализ всех данных рентгеновских наблюдений. Для этого они использовали информацию, полученную от космических аппаратов NASA Swift и Chandra, а также телескопа NICER — Исследователя внутреннего состава нейтронных звезд, установленного на борту Международной космической станции.

Наблюдения показали, что рентгеновская светимость AT2019pev увеличилась в пять раз примерно за пять дней от первого наблюдения Swift — "эпохи Swift XRT", названной по имени установленного на Swift рентгеновского телескопа, — затем она постепенно уменьшилась на порядок за последующие 75 дней и испытывала некоторые колебания еще сотню дней.

Кроме того, рентгеновские спектры продемонстрировали тренд на добавление более жесткого рентгеновского компонента излучения по мере развития событий, что говорит об изменениях в состоянии аккреционного диска у черной дыры, где происходит постепенное поглощение захваченного вещества.

Также путем анализа данных со спутника ESA Gaia удалось выяснить, что наибольшей яркости оптическая кривая блеска достигла спустя 223 дня после начала наблюдений в видимом диапазоне.