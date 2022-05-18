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2 часа назад

"Моя собака — мой герой": в США овчарка спасла хозяйку от пумы

Газета.Ru

В США собака спасла свою хозяйку от напавшей на нее пумы. Об этом сообщает издание Sacramento Bee.

В США овчарка спасла хозяйку от пумы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 16 мая 2022 года в округе Тринити, штат Калифорния. Эрин Уилсон выгуливала своего бельгийского малинуа по кличке Ева. Неожиданно на 24-летнюю американку напала пума. После этого Ева вцепилась в горного льва, а ее хозяйка и проходящая мимо девушка вооружились отрезком трубы и перцовым баллончиком, которые лежали в машине у девушки.

С помощью собаки американкам удалось отбиться от пумы. Женщины получили незначительные царапины и не нуждались в медицинской помощи. Пострадавшая от столкновения с горным львом Ева была доставлена в ветеринарную службу, где у нее диагностировали два перелома черепа и многочисленные гематомы.

Девушка считает, что жизнью она обязана своему питомцу.

"Моя собака – мой герой", – сказала Эрин Уилсон газете Sacramento Bee.

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