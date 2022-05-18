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1 час назад

Русская мошенница выставит картины, написанные в заключении

Мира Маркина

Стало известно, что в Нью-Йорке откроется первая персональная выставка работ Анны Делви. Новость сообщает издание Dazed.

Русская мошенница выставит картины, написанные в заключении
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Мошенница, выдававшая себя за наследницу крупного состояния, отбыла тюремный срок за свои правонарушения. Во время заключения Анна начала рисовать картины.

Теперь имя Делви вновь у всех на слуху. Выставка русской мошенницы под названием Allegedly откроется 19 мая в отеле Public. На ней будут представлены 20 новых картин, написанных Анной во время заключения из-за нарушения визового режима США.

«Я хотела запечатлеть некоторые моменты прошедших лет, как неизвестные ранее, так и знаковые, используя ограниченные инструменты, которые были в моем распоряжении. Некоторые из работ фигуративные, другие — более абстрактны. Они будут уникальны по смыслу и внешнему виду для зрителей», — объяснила Анна в интервью изданию Page Six.

Все картины, представленные на выставке, можно приобрести. Общая стоимость экспозиции оценивается в 500 тысяч долларов. Реализацией работ Делви займется компания Founders Art Club.

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