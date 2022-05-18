Русская мошенница выставит картины, написанные в заключении

«Я хотела запечатлеть некоторые моменты прошедших лет, как неизвестные ранее, так и знаковые, используя ограниченные инструменты, которые были в моем распоряжении. Некоторые из работ фигуративные, другие — более абстрактны. Они будут уникальны по смыслу и внешнему виду для зрителей», — объяснила Анна в интервью изданию Page Six.