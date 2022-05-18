Русская мошенница выставит картины, написанные в заключении

Стало известно, что в Нью-Йорке откроется первая персональная выставка работ Анны Делви. Новость сообщает издание Dazed.
Мошенница, выдававшая себя за наследницу крупного состояния, отбыла тюремный срок за свои правонарушения. Во время заключения Анна начала рисовать картины.
Теперь имя Делви вновь у всех на слуху. Выставка русской мошенницы под названием Allegedly откроется 19 мая в отеле Public. На ней будут представлены 20 новых картин, написанных Анной во время заключения из-за нарушения визового режима США.
«Я хотела запечатлеть некоторые моменты прошедших лет, как неизвестные ранее, так и знаковые, используя ограниченные инструменты, которые были в моем распоряжении. Некоторые из работ фигуративные, другие — более абстрактны. Они будут уникальны по смыслу и внешнему виду для зрителей», — объяснила Анна в интервью изданию Page Six.
Все картины, представленные на выставке, можно приобрести. Общая стоимость экспозиции оценивается в 500 тысяч долларов. Реализацией работ Делви займется компания Founders Art Club.
Ранее «Рамблер» рассказывал о звезде мирового масштаба, которая распродает нажитое имущество.