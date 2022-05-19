Почему неизвестное в математике обозначают буквой "Х"

Со школьной скамьи мы все привыкли к тому, что в математике неизвестную величину обозначают символом «Х». Но задумывались ли вы, почему именно этой букве выпала такая честь? О некоторых гипотезах происхождения знаменитого математического символа читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Игры разума" Кадр из фильма "Игры разума"

Диофант

Еще в III веке нашей эры математик Диофант родом из Александрии решил, что будет удобно обозначать какое-то неизвестное число буквой. За единицу он взял букву «альфа», двойкой стала «бета», десятки начинались с буквы «йота», сотни – с «ро», а буква «сампи», означавшая 900 стала в его системе последней. Следующей букве, Х, числа попросту не осталось. Поэтому Диофант решил именно ее использовать для обозначения некого неизвестного числа.

Аль-Хорезми

Основы решения уравнений и науки о них заложил в IX веке математик из Хорезма, Аль-Хорезми. Он записывал уравнения словами и неизвестную величину называл «шеи», что в переводе с арабского означало «вещь». Через пару веков книга Аль-Хорезми попала в Европу, где испанцы стали записывать слово «вещь» несколько иначе – «xei». Когда математики решили записывать уравнения формулами, а не словами, «xei» сократили до первой буквы.

Рене Декарт