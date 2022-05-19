Приметы на 17 мая: что нельзя делать в день Купальницы

Православные 19 мая отмечают сразу два праздника — день Купальщицы и день Иова Горошника. Первый получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. В этот день всех кобыл и жеребцов необходимо было прогнать по речной воде или же окатить ею с ног до головы. Люди верили, что таким образом их лошади станут сильнее, здоровее и выносливее. Стоит отметить. что и сами крестьяне в этот день обливались водой из ближайшего водоема.

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Что же касается дня Иова Горошника, то его так называют потому, что в этот день наши предки сажали горох. И делали это преимущественно женщины. Считалось, что тогда урожай будет хорошим и особенно вкусным. Также существовала примета, что самый хороший урожай получится от чужих семян. Поэтому в этот день люди часто ходили друг к другу в гости и старались незаметно взять несколько семян.

В этот день категорически запрещалось бездельничать, конфликтовать с близкими, умываться с утра, сеять свои семена, вредить природе. Кроме этого, день считался неудачным для замужества. Предки верили, что брак, заключенный 19 мая продлится совсем недолго, а супруги будут часто ссориться.

Погодные приметы