Как утка помогла раскрыть исчезновение пенсионерки

В 2020 году на нескольких улицах американского города Кэндлер (штат Северная Каролина) появились объявления о поисках 90-летней Нелли Салливан. Полицейские подозревали, что к исчезновению старушки могут быть причастны ее внуки. Но никаких улик, подтверждающих это, не было. “Рамблер” расскажет, как домашняя утка помогла распутать историю исчезновения пенсионерки.

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Нелли Салливан жила одна, но под присмотром внуков – Анджелы Уомсли и Марка Барнса. Старушка страдала слабоумием и не всегда могла обслужить себя самостоятельно. Почему полицейские вообще отнеслись к ее внукам с подозрением? Все просто: Анджела и Марк не раз попадали в полицейский участок из-за мелких правонарушений. В частности, за жестокое обращение с животными.

В декабре 2020 года внуков миссис Салливан вновь арестовали – по подозрению в хранении наркотических средств. Здесь и об исчезновении Нелли Салливан вспомнили. И к концу 2021 года Марку и Анджеле было предъявлено обвинение в сокрытии смерти старушки.

Однако поиски Нелли продолжались. Прорыв в деле миссис Салливан произошел 14 апреля 2022 года.

На улице Биди Айд Лейн стоит трейлерный парк. В один из домов на колесах (по некоторым данным, ранее там же жила Нелли) вселилась семья с домашней уткой. Птица прогуливалась под присмотром членов семьи, а потом и вовсе забежала под фургон и оставалась там. Хозяева попытались достать утку и заметили, что та сидит на контейнере. О подозрительной находке семья сообщила в полицию.

Когда контейнер вытащили, оказалось, что в нем лежало тело пропавшей 90-летней старушки.

«Если бы я мог дать этой утке медаль, я бы это сделал», – заявил представитель Офиса шерифа округа Банкомб Аарон Сарвер.