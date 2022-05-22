Как утка помогла раскрыть исчезновение пенсионерки

В 2020 году на нескольких улицах американского города Кэндлер (штат Северная Каролина) появились объявления о поисках 90-летней Нелли Салливан. Полицейские подозревали, что к исчезновению старушки могут быть причастны ее внуки. Но никаких улик, подтверждающих это, не было. “Рамблер” расскажет, как домашняя утка помогла распутать историю исчезновения пенсионерки.
Нелли Салливан жила одна, но под присмотром внуков – Анджелы Уомсли и Марка Барнса. Старушка страдала слабоумием и не всегда могла обслужить себя самостоятельно. Почему полицейские вообще отнеслись к ее внукам с подозрением? Все просто: Анджела и Марк не раз попадали в полицейский участок из-за мелких правонарушений. В частности, за жестокое обращение с животными.
В декабре 2020 года внуков миссис Салливан вновь арестовали – по подозрению в хранении наркотических средств. Здесь и об исчезновении Нелли Салливан вспомнили. И к концу 2021 года Марку и Анджеле было предъявлено обвинение в сокрытии смерти старушки.
Однако поиски Нелли продолжались. Прорыв в деле миссис Салливан произошел 14 апреля 2022 года.
На улице Биди Айд Лейн стоит трейлерный парк. В один из домов на колесах (по некоторым данным, ранее там же жила Нелли) вселилась семья с домашней уткой. Птица прогуливалась под присмотром членов семьи, а потом и вовсе забежала под фургон и оставалась там. Хозяева попытались достать утку и заметили, что та сидит на контейнере. О подозрительной находке семья сообщила в полицию.
Когда контейнер вытащили, оказалось, что в нем лежало тело пропавшей 90-летней старушки.
«Если бы я мог дать этой утке медаль, я бы это сделал», – заявил представитель Офиса шерифа округа Банкомб Аарон Сарвер.
Теперь Уомсли и Барнсу предъявлено обвинение в убийстве. Согласно информации, обнародованной детективами, внуки Нелли Салливан все это время время жили на пособия старушки, а также получали по ее рецепту седативные препараты.