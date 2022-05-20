Приметы 20 мая: что нельзя делать в этот день

Православные 20 мая вспоминают о явлении на небе над Иерусалимом Креста Господнего, а также чтят память святого Акакия и преподобного Нила Сорского - основоположника скитства в России.

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А в народном календаре этот день именуют Купальницей, потому что именно сегодня было принято купать в реках лошадей и другой домашний скот. Многие обычаи этого дня связаны с водой - умываться разрешалось только после обеда, а с самого раннего утра нужно было выставить емкости, наполненные водой, на улицу, чтобы они напитались энергией солнечных лучей. И уже после этой водой и умывались.

Предки были уверены, что, если облить себя или близкого этой "заряженной" водой, можно избежать проблем со здоровьем и бед, с особой легкостью преодолевать трудности. Также этой водой окропляли дом и углы в нем, чтобы прогнать из помещения злых духов.

20 мая запрещалось пользоваться острыми инструментами и играть с огнем, не советовалось и заниматься рукоделием и шитьем. Строгий запрет в этот день был и на гадания на картах - считалось, что таким образом можно изменить судьбу в худшую сторону.

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