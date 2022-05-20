Зоолог пояснил, стоит ли держать дома диких животных

— У него инстинкт все полоскать, мыть, стирать, потому что в природе он питается ядовитыми земноводными, и для того чтобы выполоскать яд, он пищу полощет. Плюс по своей биологии он живет вдоль рек и озер, и то, что он ловит в илистом грунте, ему тоже необходимо промыть перед тем как съесть. У него это закрепилось. Поэтому, если вы его оставите дома без присмотра, он все постирает, даже то, что не нужно,