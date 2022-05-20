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1 час назад

Зоолог пояснил, стоит ли держать дома диких животных

Вечерняя Москва

Зоолог Павел Глазков сообщил, что не разделяет стремление некоторых россиян держать диких животных дома. По его словам, инстинкт заставляет зверьков вести себя в комфортном пространстве квартиры так же, как в лесу или на болоте.

Зоолог пояснил, стоит ли держать дома диких животных
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Например, стоит несколько раз подумать, чтобы завести дома енота, так как это довольно неусидчивое животное.

— У него инстинкт все полоскать, мыть, стирать, потому что в природе он питается ядовитыми земноводными, и для того чтобы выполоскать яд, он пищу полощет. Плюс по своей биологии он живет вдоль рек и озер, и то, что он ловит в илистом грунте, ему тоже необходимо промыть перед тем как съесть. У него это закрепилось. Поэтому, если вы его оставите дома без присмотра, он все постирает, даже то, что не нужно,

— отметил Глазков в комментарии ФАН.

Кроме того, зоолог не советует брать в руки диких птиц и кормить голубей на улицах. Он подчеркнул, что большая часть птиц заражены орнитозом, который вызывает у человека поражение печени, легких и нервной системы.

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