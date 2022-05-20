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57 минут назад

Британец 36 часов катался на качелях и установил рекорд Гиннесса

Газета.Ru

Британец провел 36 часов, катаясь на качелях, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, пишет издание UPI.

Британец 36 часов катался на качелях и установил рекорд Гиннесса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

51-летний Ричард Скотт сел на качали рано утром в субботу. По команде членов комиссии Книги рекордов мужчина начал раскачиваться. Спустя 36 часов — в воскресенье вечером — британец закончил свою попытку. Сообщается, что каждый час судьи разрешали ему сделать пятиминутные перерывы. Рекордсмен накапливал их, чтобы немного вздремнуть ночью.

"Все прошло хорошо, верхние части моих ног немного болят, но в остальном я в порядке. Это хороший опыт",

— прокомментировал свое достижение Ричард.

Ранее рекорд по самому долгому катанию на качелях принадлежал Куинну Леви. В октябре 2020 года он провел на них 34 часа. Мужчина пока не прокомментировал то, что его достижение обошли. Ранее мужчина, работающий в одной компании 84 года, установил рекорд Гиннесса.

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