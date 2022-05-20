Почему в США нет заборов перед домами

О быте в США можно узнать многое из зарубежных фильмов, так как большинство из них рассказывают о жизни простых людей в пригородах. Чаще всего в кинолентах и сериалах нам показывают небольшие города с приветливыми соседями, а также дома с ровным газоном. Однако есть одна вещь, которая непривычна нашему глазу — перед зелеными лужайками нет ни одного забора. Если их устанавливают, то делают это на заднем дворе, чтобы соседи не мешали друг другу.

Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Запрещено законом

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Во многих небольших городах существуют определенные правила оформления лужаек перед домом. Это может касаться и заборов. Покупая дом или землю в определенном регионе, человек подписывает определенные обязательства. Так, если жилье приобретено в элитном районе, владелец обязуется не портить общий вид улиц и держать свой дом в чистоте и порядке. Правила едины для всех и могут регулировать длину газона и даже цвет фасада дома. О том, как будет устроен этот единый документ с правилами, решается на общих собраниях жителей. Отклонение требований может грозить штрафами и судом.

Пожарная безопасность

Если заборы и разрешены, то они, как правило, невысокие и их можно перешагнуть. Иногда заборы ставят для того, чтобы оградить территорию участка от других людей, чтобы те не топтали газон. Дело в том, что отсутствие заборов связано с пожарной безопасностью. Большинство домов сделаны из каркасов, поэтому пожар может быстро перекинуться на весь дом, а также на соседские постройки. Для того, чтобы оперативно потушить возгорание, пожарным необходим быстрый доступ к дому, а с высоким забором это невозможно.

Протестантский менталитет