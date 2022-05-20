Почему в США нет заборов перед домами

О быте в США можно узнать многое из зарубежных фильмов, так как большинство из них рассказывают о жизни простых людей в пригородах. Чаще всего в кинолентах и сериалах нам показывают небольшие города с приветливыми соседями, а также дома с ровным газоном. Однако есть одна вещь, которая непривычна нашему глазу — перед зелеными лужайками нет ни одного забора. Если их устанавливают, то делают это на заднем дворе, чтобы соседи не мешали друг другу.
Во многих небольших городах существуют определенные правила оформления лужаек перед домом. Это может касаться и заборов. Покупая дом или землю в определенном регионе, человек подписывает определенные обязательства. Так, если жилье приобретено в элитном районе, владелец обязуется не портить общий вид улиц и держать свой дом в чистоте и порядке. Правила едины для всех и могут регулировать длину газона и даже цвет фасада дома. О том, как будет устроен этот единый документ с правилами, решается на общих собраниях жителей. Отклонение требований может грозить штрафами и судом.
Если заборы и разрешены, то они, как правило, невысокие и их можно перешагнуть. Иногда заборы ставят для того, чтобы оградить территорию участка от других людей, чтобы те не топтали газон. Дело в том, что отсутствие заборов связано с пожарной безопасностью. Большинство домов сделаны из каркасов, поэтому пожар может быстро перекинуться на весь дом, а также на соседские постройки. Для того, чтобы оперативно потушить возгорание, пожарным необходим быстрый доступ к дому, а с высоким забором это невозможно.
Существует мнение, что отсутствие заборов стало влиянием протестантства. В нем не принято выделять себя и ставить выше других. В общинах не принято, чтобы человек отгораживался от людей, рядом с которыми он живет. Сейчас не все американцы остаются приверженцами религии и традиций общин, но отсутствие заборов уже прочно вошло в их менталитет. Считается, что если человек ставит забор, то он не уважает соседей и не хочет с ними дружить, и в таком случае против одной семьи может пойти весь небольшой городок.