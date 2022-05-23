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4 часа назад

Опубликованы максимально подробные фотографии Солнца

Lenta.ru

Космический аппарат Solar Orbiter предоставил максимально подробные фотографии Солнца, опубликованные на официальном сайте Европейского космического агентства (ESA).

Опубликованы максимально подробные фотографии Солнца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В объектив Solar Orbiter попали солнечные полюса, мощные вспышки и определенная область, называемая «еж», которая растягивается более чем на 20 километров. Такое название она получила из-за скопления «шипов» (сгустки горячего и холодного газа). Получить кадры удалось благодаря максимальному сближению аппарата и Солнца — 26 марта он подошел на дистанцию равную примерно одной трети расстояния от звезды до Земли.

На Solar Orbiter находятся десять научных инструментов: девять из них находятся под контролем Европейского космического агентства, а один принадлежит НАСА. Главная задача орбитального аппарата — исследовать связь между Солнцем и гелиосферой (область околосолнечного пространства, некий защитный «пузырь» частиц и магнитных полей, излучаемый звездой).

Истории,NASA,Европейское космическое агентство,
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