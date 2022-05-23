Опубликованы максимально подробные фотографии Солнца

В объектив Solar Orbiter попали солнечные полюса, мощные вспышки и определенная область, называемая «еж», которая растягивается более чем на 20 километров. Такое название она получила из-за скопления «шипов» (сгустки горячего и холодного газа). Получить кадры удалось благодаря максимальному сближению аппарата и Солнца — 26 марта он подошел на дистанцию равную примерно одной трети расстояния от звезды до Земли.