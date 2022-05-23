Москвичи восхитились ассортиментом продуктов во времена СССР

Москвичи восхитились ассортиментом продуктов времен СССР в несуществуещем сейчас «Гастрономе №15» в высотке на площади Восстания (ныне Кудринская площадь). Своими воспоминаниями пользователи поделились в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Фото: Мослента Мослента

Жители столицы рассказали, что до начала 80-х годов в Москве не было проблем с поставками продуктов, их качеством и ценами. Фолловеры напомнили, что в знаменитом Гастрономе продавалось много рыбных деликатесов: черная и красная икра, свежая осетрина, белуга и севрюга. На прилавках также можно было найти окорока, швейцарские сыры, любые конфеты, шоколадные наборы, фигурный мармелад и разнообразные торты.

По словам москвичей, в «Гастрономе №15» в разные годы располагались кафе-мороженое и кондитерская.

«Магазин моего детства. Часто там с мамой бывали, особенно в кондитерском отделе», «Мультики в кинотеатре "Пламя" и пирожные эклер — воспоминания детства», — поделились в комментариях юзеры.

«В рыбном отделе был небольшой бассейн, то ли с живыми рыбами, то ли просто с фонтанчиком, в который покупатели бросали мелочь (а до реформы денег 1961 года мелочь была небольшим богатством) и дно было усеяно монетами, а мы пацанами пытались сосчитать. Хороший, красивый был магазин», — также рассказал один из пользователей.