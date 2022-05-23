Что  произойдет, если Земля начнет вращаться в другую сторону

Движение нашей планеты с запада на восток вокруг своей оси мы привыкли считать естественным. Но интересно, что случилось бы, если бы Земля вдруг поменяла направление своего движения? Читайте об этом в материале «Рамблера».

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Для начала следует уточнить, что внезапное изменение вращения Земли однозначно просто привело бы к гибели всего живого на планете. Скорость вращения Земли огромна, поэтому при резком изменении движения все, что находится на ее поверхности, буквально в считанные секунды будет сметено.

В случае же если Земля поменяет направление своего движения достаточно плавно (останавливаясь в течение некоторого времени, а потом начав вращаться в другую сторону), ничем особенно серьезным для людей этот факт не обернется.

Как утверждают исследователи, создавшие компьютерную модель Земли и изучившие ее движение с востока на запад, прежде всего изменится направление ветра. Из-за этого, вероятно, не станет знаменитого Гольфстрима, а его место займет другое течение, которое будет разносить по планете тепло.