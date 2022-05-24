Москвичка раскрыла стоимость места на столичном кладбище

Жительница Москвы раскрыла стоимость места под могилу на Люблинскомкладбище в группе «Подслушано в Люблино» во «ВКонтакте».

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

По ее словам, сейчас участок земли под могилу стоит там 1 миллион 100 тысяч рублей, однако место под урну с прахом можно приобрести в несколько раз дешевле — за 120 тысяч рублей.

«И жить в Москве дорого, и умирать тоже», — написала автор топика.

Одна из подписчиц сообщества указала, что еще в 2015 году место на том же кладбище можно было приобрести за 800 тысяч рублей. При этом участок предоставляли только при условии захоронения родственника.