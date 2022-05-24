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1 час назад

Москвичка раскрыла стоимость места на столичном кладбище

Мослента

Жительница Москвы раскрыла стоимость места под могилу на Люблинскомкладбище в группе «Подслушано в Люблино» во «ВКонтакте».

Москвичка раскрыла стоимость места на столичном кладбище
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

По ее словам, сейчас участок земли под могилу стоит там 1 миллион 100 тысяч рублей, однако место под урну с прахом можно приобрести в несколько раз дешевле — за 120 тысяч рублей.

«И жить в Москве дорого, и умирать тоже», — написала автор топика.

Одна из подписчиц сообщества указала, что еще в 2015 году место на том же кладбище можно было приобрести за 800 тысяч рублей. При этом участок предоставляли только при условии захоронения родственника.

«Государство предоставляет место бесплатно. Только это будет другое кладбище, раньше Николо-Архангельское было», «В Перовском колумбарии 70 тысяч рублей под ключ с плитой и прочим. Поставить еще одну урну будет стоить плюс 25 тысяч», «Смотря какой участок», — прокомментировали юзеры.

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