Эксперт рассказал, что делать при нападении бродячих собак

Бродячие собаки представляют наибольшую опасность весной и осенью, когда обзаводятся потомством. Как вести себя при встрече с агрессивным животным, «Невским новостям» рассказала член «Союза профессионалов по работе с безнадзорными животными» Ольга Фаттуш.

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Чаще всего бродячих собак можно встретить на территории промзон и окраинах города. Эксперт объяснила, что животные не проявляют агрессию безосновательно. Одна из наиболее частых причин – защита щенков.

Каким бы ни был повод, важно правильно вести себя в ситуации, когда вы повстречали бродячую собаку, подчеркнула Ольга Фаттуш.

«Очень хорошо собака реагирует на вытянутую руку и на громкое «Стоп». Постойте, подождите или тихо двигайтесь, но не убегайте, потому что собака начнет играться. Лучше всего позвать кого-то на помощь», — объяснила эксперт.