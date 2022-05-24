Археологи выяснили, когда человек заселил Арктику

Хотя исследователи полагают, что им был Homo sapiens, новые данные вполне совместимы и с другими видами людей.

Фото: Naked-Science.ru Naked-Science.ru

В 2020 году в отложениях древнего ручья на палеолитическом местонахождении Кушеват удалось найти культурный горизонт, растянувшийся на десятки метров и наполненный костями животных. На некоторых из них есть следы обработки человеком. Теперь сотрудники лаборатории Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН смогли точно датировать их. Оказалось, древнейшим находкам — десятки тысяч лет. Это заметно меняет представление о том, когда именно человек впервые колонизировал Арктику. До недавних пор считалось, что это случилось очень поздно, поскольку север Сибири перекрывал большой ледник. Об открытии пишет «Наука в Сибири».

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Особенность датировки состояла в том, что для нее использовали ускорительную масс-спектрометрию. Это сверхчувствительный метод изотопного анализа, при котором анализируемые ионы (исходно — атомы разных изотопов углерода) ускоряются, а затем сравниваются траектории их движения в электромагнитном поле. Даже небольшая разница в массе иона резко меняет его траекторию: более легкий углерод-12 летит дальше, чем углерод-13 и тем более углерод-14. В отличие от других методов изотопного анализа, этот позволяет считать отдельные атомы вещества, что и дает исключительную точностью — плюс-минус 50 лет для артефакта возрастом 40 тысяч лет.

«Ручей [в районе Кушеват] существовал на протяжении 20-40 тысяч лет. Там встречаются интересные находки, которые мы периодически датируем. В частности, найдены два рога оленя со следами обработки. Всего из этого костеносного горизонта получено 20 дат (с возрастом от 40 до 20 тысяч лет назад); при этом возрастом 40 тысяч лет датированы костные остатки (рога), обработанные человеком. Таким образом, это первое открытие в низовьях Оби, свидетельствующее о присутствии человека на этой территории 40 тысяч лет назад», — рассказал Иван Зольников, доктор геолого-минералогических наук и глава лаборатории Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН.

Следует отметить, что ранее в Шурышкарском музейном комплексе в деревне Мужи уже находили два бивня мамонта со следами обработки человеком возрастом в 45 тысяч лет. Увы, как аргумент в научной дискуссии они выглядели слабо, поскольку в музей их передали не археологи, и раскопки этого предмета научным образом не фиксировались. А в таких обстоятельствах нельзя было быть уверенным, что бивни не попали сюда из другой точки Евразии.

Как легко видеть по фото рога северного оленя из Кушевата, следы обработки на нем умеренные: из этого может следовать, что процесс не был завершен. Тем не менее следы действительно говорят об антропогенном воздействии, то есть однозначно указывают на присутствие человека на Нижней Оби 40 тысяч лет назад. Это необычайно внушительная дата, меняющая наши представления о расселении древних людей.

Дело в том, что еще в конце прошлого века ученые считали, что 12-30 тысяч лет назад север Западной Сибири был перекрыт толщей ледника, как это было достоверно установлено для более раннего периода — 60-90 тысяч лет назад. Это казалось логичным: 18-26 тысяч лет назад был пик последнего оледенения — более холодного, чем то, что случилось 60-90 тысяч лет назад.

«По этой причине считалось, что археологические памятники, относящиеся к периоду 30-40 тысяч лет назад, на севере искать бессмысленно. Это подтверждалось и практически полным отсутствием находок (орудий, стоянок, органики)», — отметил Зольников.

Однако новые данные в последние годы показали: находки с датами 12-30 тысяч в этом регионе есть. По всей видимости, последнее оледенение было таким сильным, что осадков в Западной Сибири оказалось просто недостаточно для формирования ледникового щита. Регион был сухой арктической пустыней в период оледенения. Однако 40 тысяч лет назад наблюдался интерстадиал (не следует путать с межледниковьем — более сильным и продолжительным теплым периодом между оледенениями). Тогда этот регион, судя по всему, мог быть тундрой, как и сегодня.

Сейчас ученые связывают обработку найденных фрагментов рогов северных оленей с людьми современного типа. Но скудость обработки (возможно, прерванной по каким-то причинам) не позволяет однозначно понять, кто именно ее проводил. Известно, что и неандертальцы, и денисовцы на пиках оледенений жили в высоких широтах. Оба вида также обрабатывали кости животных. Например, древнейшая костяная игла с ушком (полсотни тысяч лет назад) считается сделанной именно денисовцами, поэтому нельзя исключать, что и новая находка сделана не людьми нашего вида, а их родственниками (у европеоидов и азиатов есть следы генов неандертальцев, а у монголоидов — еще и денисовцев).