Самое страшное преступление «черных охотников» за орденами

Июльским утром 1983 года в просторной квартире на Тверском бульваре проснулась девушка Наташа. Потянулась, зевнула и, шлепая босыми ногами, отправилась в душ. Утренняя идиллия закончилась, как только Наташа вышла в коридор. Здесь она увидела своего деда, лежащего в луже крови. У входной двери Наташа обнаружила бездыханную бабушку. Перепуганная девушка бросилась звонить в милицию...

Фото: Русская семерка Русская семерка

Как шло следствие

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Убитые были людьми заметными. Хозяина квартиры звали Георгием Никитичем Холостяковым. Это был видный военачальник, вице-адмирал, Герой Советского Союза, друживший с самим Брежневым. Кавалер многих орденов, как советских, так и иностранных, он участвовал в Гражданской и в Великой Отечественной войнах. Вместе с ним жила его супруга, Наталья Васильевна, и Наташа, внучка Натальи Васильевны от первого брака.

Преступление, таким образом, оказалось весьма резонансным. Расследование под свой личный контроль взял сам Андропов.

Следствием занималась группа, в состав которой входил оперуполномоченный ОВД Пресненского района Москвы Алексей Алексеевич Пель-Дмитриев. Именно с его слов сегодня известны подробности того давнего дела.

Прежде всего, стало ясно, что убили Холостяковых люди, которых жертвы нападения хорошо знали и сами впустили в квартиру. Кто это мог быть? Версий было множество. Вспоминали и боевой путь убитого, и арест в 1938 году – вдруг какая-то месть, давние отношения? Перебрав множество вариантов, следователи остановились на парочке студентов журфака МГУ, которые, по словам Наташи, приходили в квартиру за неделю до этого, расспрашивали Георгия Никитича о его боевом пути и восторженно ахали, рассматривая награды. Сделали запрос в МГУ. Оказалось, что никаких студентов с подобным заданием оттуда к Холостяковым не направляли. Окончательно укрепились в подозрениях относительно таинственных студентов, когда стало ясно, что пропал китель вместе с наградами. У ветерана их было множество, и среди них – три ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова 1 степени, два ордена Ушакова 1 степени, орден Отечественной войны 1 степени, орден Красной Звезды и несчетное количество медалей. Кроме того, старик был награжден орденами Британской империи, Югославии, Румынии, Болгарии, Австрии, Чехословакии, Венгрии. Все это стоило баснословных денег. Достаточно сказать, что кавалеров ордена Ушакова на весь СССР было всего 23 человека. А Холостяков был награжден двумя такими орденами.

Плотно занялись коллекционерами, через них вышли на скупщика краденого антиквариата, уже отбывавшего срок в колонии. А он указал на своего «поставщика» — парня по имени Гена, жившего в Иваново.

Так были обнаружены Геннадий Калинин и его супруга и подельница, Инна.

Кем были охотники за орденами

Геннадий и Инна Калинины познакомились в 1982 году, а вскоре и поженились. Геннадий к этому времени был отчислен из военного училища, а затем и из университета – за кражу и спекуляцию. Сообразив, что сбыт военных наград сулит легкую прибыль, он и вовсе завязал с учебой. Инна последовала примеру мужа. Вдвоем «сладкая парочка» совершила более 10 ограблений ветеранов.

По тем временам это было не так уж и сложно: имена орденоносцев были у всех на слуху, их фотографии красовались на досках почета, о них делали телевизионные передачи и писали в газетах . Именно так Геннадий и отыскивал своих жертв. На квартиру к пожилым людям приходили вежливые парень с девушкой, представлялись журналистами или «красными следопытами», польщенные вниманием старики показывали и рассказывали им все... До поры до времени Калинины обходились без убийств. Но незадолго до налета на квартиру Холостяковых они забрались в дом к вдове сельского священника, надеясь отыскать там старинные иконы. Попадья оказалась бедной, иконы ее стоили не более 90 рублей. Тем не менее старуха была убита.

А затем пришла очередь Холостяковых. Узнав о наградах вице-адмирала из журнального очерка, Геннадий и Инна приехали в Москву, отыскали адрес Холостяковых через Горсправку и пришли к ветерану под видом студентов МГУ. Узнав, все, что им было нужно, они подготовились к налету и пришли вторично, под предлогом необходимости что-то уточнить. Однако, у Холостяковых были гости, и на тот момент это спасло им жизнь. В третий раз парочка заявилась в квартиру на Тверской рано утром. Хозяева были удивлены, но все же впустили мнимых студентов. Вот тут Калинин и разделался со стариками – быстро и без лишнего шума проломив им головы монтировкой.

Приговор

Преступление было совершено в июле, а уже в октябре супруги Калинины были задержаны. Следователь Пель-Дмитриев, по его собственным словам, задавал Геннадию вопрос – как они могли решиться на такие чудовищные преступления? И получил спокойный ответ: «Зато мы были при деньгах!».