Питомец спас детей от тяжелого хронического заболевания

Наличие собаки в доме связано со сниженным риском развития болезни Крона — тяжелой и хронической разновидности воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), способной поражать все отделы пищеварительного тракта, — особенно у детей. Об этом удивительном «эффекте» ученые из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке (США) и Университета Торонто (Канада) рассказали на Неделе заболеваний пищеварительного тракта, которая проходит в эти дни в Сан-Диего. Пресс-релиз опубликован на портале EurekAlert.

Болезнь Крона, или гранулематозный энтерит, может привести к болям в животе, сильной диарее, усталости, потере веса и отсутствию аппетита. Заболевание характеризуется утолщением стенки кишечника и сужением просвета, порой протекает крайне изнурительно и грозит опасными для жизни осложнениями: перитонитом, язвами, кровотечениями, мочеполовыми инфекциями и кишечной непроходимостью. Хотя лекарства от этой болезни нет, а точные причины ее развития до конца не выяснены, за счет терапии реально ослабить симптомы и перевести пациента в ремиссию.

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Американские и канадские ученые взяли информацию из опроса почти 4,3 тысячи ближайших родственников людей с диагностированной болезнью Крона, участвовавших в масштабном международном проекте Crohn’s and Colitis Canada Genetic, Environmental and Microbial (CCC-GEM), цель которого — выявить факторы развития этого недуга. Затем они проанализировали данные из анкет, в том числе такие пункты, как размер семьи, возраст, наличие домашних питомцев (собак и кошек), число ванных комнат в доме, доступ к водопроводу и прочее.

Выяснилось, что здоровый кишечник, в частности его нормальные проницаемость и микрофлора, чаще всего имели люди, у которых дома были собаки. Особенно заметной связь была в группе детей и подростков 5-15 лет. Причем в случае с кошками — как питомцами — подобной корреляции исследователи не наблюдали: вероятно, это можно объяснить тем, что владельцы собак чаще гуляют на улице либо живут в районах, богатых деревьями и другой растительностью, — как показали предыдущие работы, это тоже потенциально защищает от болезни Крона.

«Судя по всему, наше исследование дополняет другие, авторы которых изучали «гигиеническую гипотезу» (согласно ей воздействие определенных микроорганизмов в раннем детстве может обезопасить от аллергических заболеваний, способствуя развитию иммунной системы. — Прим. ред.)», — отметил Уильямс Терпин, научный сотрудник больницы Маунт-Синай и Университета Торонто.

Но наличие собак — не все, что выяснили ученые. По их словам, другим защитным фактором у детей, влияющим и на состав микробиома в более позднем возрасте, стало проживание как минимум с тремя членами семьи в первый год жизни.