Мужчина поймал четырехметровую акулу на удочку

Житель Южного Техаса, 36-летний Кристиан Халтерманн, поймал тигровую акулу и побил личный рекорд, сообщает Daily Star.

Фото: Christian Haltermann Christian Haltermann

Американец отправился на рыбалку вместе с восьмилетним сыном. Чтобы повысить шансы на богатый улов, Кристиан использовал ската в качестве наживки. Рыбак отплыл на 900 метров от берега на каяке, установил удочку и вернулся на берег – ожидать поклевки.

Клюнувшую рыбу Кристиан пытался вытащить в течение двух часов. Но после серии безуспешных попыток попросил сына позвать кого-то на помощь. Вскоре к рыбаку присоединились двое мужчин из близлежащего лагеря. Втроем они смогли вытащить акулу на берег.

Американец осмотрел улов. Узнав, что тигровая акула – самка, Кристиан измерил ее, сфотографировал и выпустил в воду.

До этого Кристиан не вылавливал акул крупнее трех метров длиной.