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1 час назад

Мужчина поймал четырехметровую акулу на удочку

Мира Маркина

Житель Южного Техаса, 36-летний Кристиан Халтерманн, поймал тигровую акулу и побил личный рекорд, сообщает Daily Star.

Мужчина поймал четырехметровую акулу на удочку
Фото: Christian HaltermannChristian Haltermann

Американец отправился на рыбалку вместе с восьмилетним сыном. Чтобы повысить шансы на богатый улов, Кристиан использовал ската в качестве наживки. Рыбак отплыл на 900 метров от берега на каяке, установил удочку и вернулся на берег – ожидать поклевки.

Клюнувшую рыбу Кристиан пытался вытащить в течение двух часов. Но после серии безуспешных попыток попросил сына позвать кого-то на помощь. Вскоре к рыбаку присоединились двое мужчин из близлежащего лагеря. Втроем они смогли вытащить акулу на берег.

Американец осмотрел улов. Узнав, что тигровая акула – самка, Кристиан измерил ее, сфотографировал и выпустил в воду.

До этого Кристиан не вылавливал акул крупнее трех метров длиной.

Ранее «Рамблер» писал о щуке-монстре, которую поймал рыбак на Ямале.

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