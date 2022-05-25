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1 час назад

В Сети вспомнили первые советские универсамы

Мослента

О первых советских универсамах, появившихся в столице в 1970-е годы вспомнили подписчики Telegram-канала «Старая Москва». Их непривычной тогда особенностью было отсутствие прилавков с продавцами и свободный доступ покупателей к продуктам на полках.

В Сети вспомнили первые советские универсамы
Фото: МослентаМослента

В группе написали, что универсамы в народе называли «сам-бери».

«Стандартный набор продуктов включал в себя мясо, рыбу, колбасу, молоко, овощи и фрукты, хлеб, консервы, бакалею и кондитерские изделия»,

— вспомнила администрация канала.

Топик вызвал у комментаторов ностальгию.

«Я был детсадовцем еще, когда зашел с бабушкой в открывшийся универсам, где все товары лежали перед тобой на полках, а не за стеклянной витриной прилавка магазина — я просто обалдел и до сих пор этот момент помню. И я ошарашенный спросил: бабушка, это коммунизм?»

— рассказал один из пользователей.

Кто-то вспомнил, что ассортимент универсамов в основном состоял из консервов, которые выкладывали на полках в виде пирамиды. Сыр и колбасу, по словам очевидца, обычно выкатывали в зал в тележках. Кроме того, пользователи поспорили о названии универсамов — некоторые заявили, что никогда не слышали названия «сам-бери», а кто-то уточнил, что оно звучало как «бери-сам».

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