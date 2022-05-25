В Сети вспомнили первые советские универсамы

«Я был детсадовцем еще, когда зашел с бабушкой в открывшийся универсам, где все товары лежали перед тобой на полках, а не за стеклянной витриной прилавка магазина — я просто обалдел и до сих пор этот момент помню. И я ошарашенный спросил: бабушка, это коммунизм?»