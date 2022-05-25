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2 часа назад

Установлен новый мировой рекорд женского восхождения на Эверест

TURIZM.RU

48-летняя альпинистка из Непала Лхакпа Шерпа, в 10-й раз поднялась на высочайшую вершину мира Эверест и побила свой же мировой рекорд. Об этом сообщило местное турагентство Seven Summit Club.

Установлен новый мировой рекорд женского восхождения на Эверест
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Теперь рекорд среди женщин-альпинисток по количеству восхождений на самую высокую гору мира равен 10.

Лхакпа родилась в семье из 11 детей в восточном районе Санкхувасабха, где находится пятая по высоте гора в мире Макалу.

Последний раз рекордсменка поднималась на Эверест — а это 8 848,86 метра — в 2018 году.

Высшее достижение у мужчин также принадлежит непальскому горовосходителю. Ками Рита Шерпа добирался до высочайшей вершины мира 26 раз.

Эверест был покорен в общей сложности 10 657 раз, причем, как с непальской, так и с тибетской стороны. Ну а первое удачное восхождение на вершину было зафиксировано в 1953 году. За эти годы на Эвересте погибло 311 человек.

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