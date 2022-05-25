Рыбаки поймали рекордную рыбу весом 621 килограмм

В Кабо-Верде рыбаки поймали 621-килограммового голубого марлина, который стал рекордным с 1992 года. Об этом сообщает Daily Star.

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Рыбаки отправились в шестидневное путешествие под руководством капитана Райана «Ру» Уильямсона и выловили огромную рыбу. Они не могли вытянуть ее на протяжении получаса, но все-тки им удалось поднять ее.

Когда они вернулись на берег, они взвесили марлина. Его вес оказался 621 килограмм, а длина составила 3,6 метра. Последний подобный рекорд был поставлен в Бразилии в 1992 году, тогда рыбаки поймали марлина, который весил на 15 килограммов больше.

Мужчины не стали продавать рыбу. Они разделили ее и отдали местным жителям, чтобы они приготовили мясо для своих семей.