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1 час назад

Рыбаки поймали рекордную рыбу весом 621 килограмм

Мария Каткова

В Кабо-Верде рыбаки поймали 621-килограммового голубого марлина, который стал рекордным с 1992 года. Об этом сообщает Daily Star.

Рыбаки поймали рекордную рыбу весом 621 килограмм
Фото: СоцсетиСоцсети

Рыбаки отправились в шестидневное путешествие под руководством капитана Райана «Ру» Уильямсона и выловили огромную рыбу. Они не могли вытянуть ее на протяжении получаса, но все-тки им удалось поднять ее.

Когда они вернулись на берег, они взвесили марлина. Его вес оказался 621 килограмм, а длина составила 3,6 метра. Последний подобный рекорд был поставлен в Бразилии в 1992 году, тогда рыбаки поймали марлина, который весил на 15 килограммов больше.

Мужчины не стали продавать рыбу. Они разделили ее и отдали местным жителям, чтобы они приготовили мясо для своих семей.

Ранее сообщалось, что рыбак поймал ската весом со взрослого льва.

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