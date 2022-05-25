Почему белки – враги цивилизации в США

Хрупкость электросетей на самом деле является проблемой большей, чем принято считать. Специалисты нацбезопасности готовятся к потенциальным кибератакам и ищут способы сделать так, чтобы электросеть оставалась стабильной. Но существует одна угроза, справиться с которой им пока не под силу – это маленький грызун с пушистым хвостом. О ней и расскажет “Рамблер”.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Белки встречаются на большей части территории Северной Америки. Как и многие другие грызуны, они не разборчивы в еде. Им одинаково нравится грызть как орехи с семечками, так и плоды.

А еще они любят грызть линии электропередач. Хотя людям кажется очевидным, что это не лучшее место для поиска еды. Но белки могут оказаться рядом с линиями электропередач по разным причинам. Например, чтобы быстро и легко перемещаться между деревьями, не спускаясь на землю. Белки — любознательные существа. Они могут попытаться перегрызть линии электропередач, например, находясь в поисках материала для гнезд или еды. Некоторые зоологи полагают, что белки грызут провода, чтобы точить зубы.

Какой бы ни была мотивация этих животных, они наносят большой ущерб электросетям в Америке. Есть статистика, согласно которой в 2020 году белки стали чуть ли не главной причиной всех отключений электроэнергии.