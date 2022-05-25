Почему белки – враги цивилизации в США

Хрупкость электросетей на самом деле является проблемой большей, чем принято считать. Специалисты нацбезопасности готовятся к потенциальным кибератакам и ищут способы сделать так, чтобы электросеть оставалась стабильной. Но существует одна угроза, справиться с которой им пока не под силу – это маленький грызун с пушистым хвостом. О ней и расскажет “Рамблер”.
Белки встречаются на большей части территории Северной Америки. Как и многие другие грызуны, они не разборчивы в еде. Им одинаково нравится грызть как орехи с семечками, так и плоды.
А еще они любят грызть линии электропередач. Хотя людям кажется очевидным, что это не лучшее место для поиска еды. Но белки могут оказаться рядом с линиями электропередач по разным причинам. Например, чтобы быстро и легко перемещаться между деревьями, не спускаясь на землю. Белки — любознательные существа. Они могут попытаться перегрызть линии электропередач, например, находясь в поисках материала для гнезд или еды. Некоторые зоологи полагают, что белки грызут провода, чтобы точить зубы.
Какой бы ни была мотивация этих животных, они наносят большой ущерб электросетям в Америке. Есть статистика, согласно которой в 2020 году белки стали чуть ли не главной причиной всех отключений электроэнергии.
Не лишним будет напомнить, что для большинства белок такой обед становится последним. Животное получает сильный удар током, если вгрызется в кабель посильнее. Поэтому жителей США призывают дополнительно защищать провода, ведущие к жилым и коммерческим помещениям. В особенности, если они располагаются вблизи национальных парков и лесов.