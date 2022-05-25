Эмерих Юттнер: мошенник, осужденный на смешной срок

“Тише едешь – дальше будешь” – пожалуй, эта поговорка как нельзя лучше подходит к сегодняшней истории. Как один американец на протяжении десяти лет водил за нос полицию Манхэттена, расскажет “Рамблер”.

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В Америке 30-х все еще чувствовались последствия Великой депрессии. Безработица росла, а доходы и без того небогатого населения падали. Люди прибегали и не к самым честным способам добыть хлеб. В 1938 году Нью-Йорк наводнили фальшивые купюры номиналом в один доллар. Офицеры полиции были сильно удивлены.

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Во-первых, фальшивки оказались ужасного качества. Фамилия президента Вашингтона была написана с ошибкой, а изображение чиновника мало походило на него самого. Купюры напечатали на плохой бумаге. Но несмотря на все это полиции не удалось поймать злоумышленника.

Продавцы магазинов не обращали внимания на мелкие купюры, считая, что если кто-то попытается расплатиться подделкой, то это будет номинал покрупнее. Сам мошенник тоже оказался непрост: он отдавал фальшивку в каждом магазине только один раз и только один доллар. Полицейским на протяжении нескольких лет лишь оставалось фиксировать на карте города места, где дурили продавцов.

На таинственного мошенника завели дело № 880, а его самого прозвали “Мистер 880”.

Раскрыть остывающее дело помог… несчастный случай. В 1948 году в здании на углу Бродвея и 96-й улицы занялся пожар. Пожарные не придумали ничего лучше, чем выкидывать из окон вещи хозяев квартир, чтобы те не становились топливом для огня.

А спустя несколько дней один мужчина увидел, как его дети играют в покер на деньги. Только купюры были какие-то странные, хотя и новые. Дети признались, что нашли в куче сброшенных пожитков у дома, где случился пожар, оттиск для печати денег. Купюры передали полиции и там опознали доллары Мистера 800.

Полицейские осмотрели дом. В квартире бывшего управдома Эмериха Юттнера они нашли свеженькие напечатанные купюры, уцелевшие в прочной тумбе. Мужчину арестовали.

Для Эмериха Юттнера 30-е годы стали сплошной черной полосой. В 1938 году у него умерла жена. Юттнер не мог смириться с реальностью, подсел на наркотики и спустил все деньги. Так он пришел к идее печатать фальшивки. Напечатанные купюры он тратил на еду и самое необходимое, но не обманывал продавцов больше, чем на доллар. В неделю фальшивомонетчик не сбывал больше 15 долларов.

Когда Юттнера поймали, ему было уже 73 года. Преклонный возраст и принципиальность смягчили судей. И в качестве наказания Мистер 800 получил ироничный тюремный срок — один год и один месяц, а также штраф. Один доллар.

Кстати, срок пребывания в тюрьме мужчине сократили до четырех месяцев. По возвращении на свободу Эмериха ждал большой куш.