Специальные жесты и туалет со служанкой: необычные факты о балах

В минувшие столетия люди стремились налаживать отношения с представителями различных кругов общества. Иметь много полезных знакомств было вопросом выживания семьи. Для этого устраивались пышные балы и приглашались желанные гости. Сейчас такое бы действие назвали танцами. Такое мероприятие требовало немалых усилий в организации. А некоторые дома проводили празднества по нескольку раз за год.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Убранство дома

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В любом приличном особняке имелся зал для балов. При отсутствии такового, зал арендовался в другом помещении. В нем не должно было быть лишней мебели. При отсутствии нужного количества стульев для отдыха гостей между танцами, их брали в прокат или заимствовали у соседей. На окна вешались светлые праздничные шторы. Стены драпировали тканями бледно-желтого оттенка. А комната была украшена живыми цветами и растениями. Кстати, они служили еще и источником кислорода. Для хорошего освещения зала, необходимо было разместить множество свечей. Их пламя нещадно сжигало кислород, отчего дамам в утянутых корсетах часто становилось дурно.

Пол в особняке подготавливали особенно тщательно. Для того, чтобы пол блестел, его натирали пчелиным воском, но от этого он становился очень скользким. Хозяевам было важно, чтобы танцы проходили безопасно и без конфузов, поэтому на полу мелом изображали красивые узоры. Гости так же перед танцами натирали свою обувь мелом. Рисунки на полу придавали залу торжественность и скрывали изношенный пол. Для этих целей нанимался специальный человек.

Гардеробные для верхней одежды размещались в отдельных комнатах. В дамском помещении постоянно находилось несколько горничных. Они помогали поправлять выбившиеся от танцев локоны и подшивали порванные неумелыми партнерами платья. Так как в те времена не у всех была канализация, организовывалась уборная комната. В ней располагались ночные горшки и непременно была служанка. Она помогала дамам в пышных платьях не испортить наряды. Все комнаты были расположены на первом этаже, рядом с залом, чтобы гостям не приходилось бегать вверх и вниз по лестнице.

Организация бала

Приглашения на бал отправлялись за три недели до празднества. Гость должен был ответить не позднее трех дней после получения приглашения. Обычно послания отправлялись чуть большим количеством, чем мог вместить в себя зал. Многие могли не принять приглашение. А пустота свидетельствовала о нежелательности присутствовать на приеме у хозяев бала. Напротив, чрезмерное количество гостей так же становилось проблемой для учредителей.

Организовывала бал хозяйка дома. Она составляла план мероприятия, где указывались по порядку предстоящие к исполнению танцы. Перечень печатался на бумаге в форме брошюры. На оборотной стороне рядом с номером танца можно было указать желаемого партнера или партнершу.

Хозяйке приходилось стоять по несколько часов в дверях дома, встречая гостей. По правилам этикета, она была обязана поприветствовать каждого. Супруг и сыновья находились неподалеку, на случай, если приглашенные ими гости не были известны хозяйке. Дочерям разрешалось просто веселиться.

Глава дома так же отвечал за то, чтобы у каждой женщины на балу был партнер. Невостребованные пожилые дамы и дурнушки приглашались на танец беднягой-хозяином праздника.

Еще одной важной фигурой в создании праздника был организатор бала. Именно он объявлял время начала танца и его название, и озвучивал наступление ужина. Во время прибытия гостей организатор выдавал барышням номерки, которые прикреплялись к платьям. В такой очередности пары вставали в танец. Если кто пропускал свою очередь, то танцевал в самом конце. Без номерков были только титулованные дамы.

Бал проходил под аккомпанемент фортепиано. Для этого хозяйка нанимала профессионального музыканта. Так же приглашался корнетист, скрипач и виолончелист. Бывало за фортепиано садился одаренный гость и весь зал слушал его исполнение.

Еда и напитки тоже были важной составляющей вечера. Они подавались в отдельной комнате и проносить их в зал было запрещено. Первыми на стол выставлялись закуски. Как правило, это были различные сладости: конфеты, вафли и пряники. К ужину предлагали нарезанные мясные закуски, суп, запеченную птицу.

Важные атрибуты нарядов

Подготавливаясь к балу, дамы уделяли особое внимание прическе. Замужние украшали волосы драгоценностями, перьями и лентами. Юные особы должны были быть скромными и использовали только цветы. Так же на волосы наносили блестящую пудру. Ее изготавливали из толченого сусального золота или серебра. Такие смеси могли позволить себе только богатые дамы. Существовали и дешевые аналоги, но из-за них прическа выглядела неряшливо, а пряди казались грязными.

Еще одной неотъемлемой деталью наряда был веер. С его помощью не только спасались от духоты, но и общались с противоположным полом. Если барышня обмахивала себя раскрытым веером, значит она была замужней. Когда держала аксессуар в левой руке и слабо помахивала им - она хотела познакомиться с джентльменом, на которого веер был направлен. Если собеседник был неприятен, девушка протягивала веер в сжатой руке.