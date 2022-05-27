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36 минут назад

Как в СССР производили «Москвич» и почему его так любили: видео

Диана Товсепова

Недавно стало известно, что в России уже в 2022 году начнется производство автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, передает РИА «Новости».

По словам Пака, правительство Москвы взяло в свои руки управление бывшим заводом Renault в столице и переименовало его в московский автомобильный завод «Москвич». Активы Renault перешли в государственную собственность

Подписание соглашений о передаче российского бизнеса Renault новым владельцам состоялось в понедельник, 16 мая. Завод «АвтоВАЗ» в Самарской области перешел ФГУП НАМИ (подведомственно Минпромторгу), завод Renault – правительству Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал производство на заводе автомобилей под историческим названием «Москвич». В перспективе на этом заводе планируется выпускать и электромобили.

При этом в странах бывшего СССР есть четкие ассоциации с автомобилем «Москвич». Первый магазин автомобилей заработал в 1947 году, а в основе «Москвича» немецкий опель «Кадет». Смотрите видео об истории автомобиля и том, почему все так любили советские «Москвичи».

Ранее мы писали о том, зачем в СССР красили ступеньки по бокам.

Истории,Видео,Денис Пак,Сергей Собянин,Минпромторг,Правительство Москвы,Автоваз,
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