Недавно стало известно, что в России уже в 2022 году начнется производство автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, передает РИА «Новости».

По словам Пака, правительство Москвы взяло в свои руки управление бывшим заводом Renault в столице и переименовало его в московский автомобильный завод «Москвич». Активы Renault перешли в государственную собственность

Подписание соглашений о передаче российского бизнеса Renault новым владельцам состоялось в понедельник, 16 мая. Завод «АвтоВАЗ» в Самарской области перешел ФГУП НАМИ (подведомственно Минпромторгу), завод Renault – правительству Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал производство на заводе автомобилей под историческим названием «Москвич». В перспективе на этом заводе планируется выпускать и электромобили.

При этом в странах бывшего СССР есть четкие ассоциации с автомобилем «Москвич». Первый магазин автомобилей заработал в 1947 году, а в основе «Москвича» немецкий опель «Кадет». Смотрите видео об истории автомобиля и том, почему все так любили советские «Москвичи».