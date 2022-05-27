Хищник из мультфильма «Мадагаскар» попал на видео в Подмосковье

«Фоссы из Центра Воспроизводства вышли в новые уличные вольеры! Слышали ли вы когда-нибудь о таких животных? Скорее всего, даже видели! Но вряд ли вживую. Чтобы стало понятнее, вспоминайте мультфильм "Мадагаскар" — кто охотился за лемурами? Правильно, это были именно фоссы — главные хищники острова Мадагаскар», — говорится в сообщении.