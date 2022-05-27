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46 минут назад

Хищник из мультфильма «Мадагаскар» появился в Подмосковье и попал на видео

Мослента

Хищников из мультфильма «Мадагаскар» показали в Телеграм-канале Центра Воспроизводства редких видов животных, филиале Московского зоопарка.

Хищник из мультфильма «Мадагаскар» попал на видео в Подмосковье
Фото: МослентаМослента

«Фоссы из Центра Воспроизводства вышли в новые уличные вольеры! Слышали ли вы когда-нибудь о таких животных? Скорее всего, даже видели! Но вряд ли вживую. Чтобы стало понятнее, вспоминайте мультфильм "Мадагаскар" — кто охотился за лемурами? Правильно, это были именно фоссы — главные хищники острова Мадагаскар», — говорится в сообщении.

На видео запечатлена самка по кличке Кнопка. Сотрудники центра охарактеризовали ее как настоящую авантюристку — она без страха вышла в неизвестное пространство и тут же принялась метить территорию.

По данным специалистов, фоссы похожи на кошек, но это их очень дальние родственники. Ученые вплоть до 21 века спорили об этом семействе. Сейчас считается, что ближе всего им мангусты, говорится в тексте к видео.

Ранее Московский зоопарк выпустил в город дюжину рукокрылых. В центр попадают мыши, которые были травмированы или просто не нашли место удачной зимовки.

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