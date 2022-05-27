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1 час назад

День Сидора Бокогрея: что нельзя делать 27 мая

Мира Маркина

Православные 27 мая чтят память мученика Исидора Хиосского и блаженного Исидора Ростовского. В народном же календаре этот день именуется днем Сидора Бокогрея. Наши предки были уверены, что все, что посажено в землю сегодня - даст прекрасный урожай, а сам этот день является окончательным переходом к лету.

День Сидора Бокогрея: что нельзя делать 27 мая
Фото: pixabay.compixabay.com

27 мая считалось дурным знаком резко поменять свои планы - существовало поверье, что если вы вернулись домой раньше намеченного, стоит ждать беды.

Если в день Сидора Бокогрея вы весь день проходите в одной одежде, ваши планы на будущее вряд ли осуществятся.

Все важные и серьезные разговоры сегодня стоит проводить за круглым или овальным столом - принципиально важно, чтобы не было острых углов, так как это сведет все шансы успешного исхода к нулям.

Также не стоит сегодня кривляться перед зеркалом - это может сказаться плохо на дальнейшей судьбе.

Погодные приметы

  • Если сегодня пасмурно и идет дождь - вскоре установится теплая погода.
  • Если ветер дует с востока - скоро будет тепло.
  • Радуга в такой день также сулит потепление.
  • Туман 27 мая сулит хороший урожай ягод и фруктов.
  • ТОнкие облака на закате предвещают похолодание.
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