В России впервые выходили новорожденного нерпенка в неволе

В Иркутском нерпинарии смогли выходить двух новорожденных нерпят. Об этом пишет издание «Смотрим».

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Так, одного детеныша ослабленным нашла съемочная группа, которая снимала фильм на Байкале, в районе Усть-Баргузина, второй родился в нерпинарии. «Как правило, байкальские тюлени в неволе не размножаются. Но артисты, а теперь и новоиспеченные родители в Иркутском нерпинарии — Лора и Винни-Пух — решили довериться специалистам — и принесли крепкого богатыря», — сообщили авторы материала.

Отмечается, что малыша назвали Колобком. Сотрудники нерпинария обратили внимание, что детеныш стал первым в России нерпенком, который родился в неволе и его удалось выходить.