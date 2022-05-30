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45 минут назад

В Волгоградской области женщина нашла в туалете ползущую змею

Волгоградская правда

Пресмыкающееся, попавшее в жилье через санузел, очень напугало домочадцев.

В Волгоградской области женщина нашла в туалете ползущую змею
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Женщина разместила сообщение о страшной находке в одном из популярных пабликов. В Сети она выложила кадры, на которых можно увидеть самую настоящую змею. По словам жительницы региона, она нашла ее в туалетной комнате.

Сообщается, что животное уже убрали из жилого помещения и выпустили на свободу.

По словам специалистов, это уже не первая подобная находка. Это объясняют тем, что пресмыкающиеся очень любят укромные и темные места. Поэтому у змей пользуются популярностью трубы, по которым они иногда попадают к людям в санузлы или кухни.

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