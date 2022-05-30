В Волгоградской области женщина нашла в туалете ползущую змею

Пресмыкающееся, попавшее в жилье через санузел, очень напугало домочадцев.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Женщина разместила сообщение о страшной находке в одном из популярных пабликов. В Сети она выложила кадры, на которых можно увидеть самую настоящую змею. По словам жительницы региона, она нашла ее в туалетной комнате.

Сообщается, что животное уже убрали из жилого помещения и выпустили на свободу.