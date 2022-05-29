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1 час назад

День Федора Житника: приметы и поверья на 29 мая

Мир24

29 мая по народному календарю Федор Житник. Этот день считался самым благоприятным для посева жита. Оно быстро росло, не поражалось вредителями и давало щедрый урожай. Под житом подразумевались овес, рожь, ячмень и пшеница.

День Федора Житника: приметы и поверья на 29 мая
Фото: мир24мир24

В этот день категорически запрещалось пользоваться ложкой. Считалось, что она может принести в привычную жизнь несчастья и болезни. Люди старались выразить свое уважение Федору Житнику. Верили, что это сможет обогатить урожай и подарить удачу. В качестве основных блюд в этот день варили кашу и пекли пироги.

На Федора Житника запрещалось убираться дома, проводить генеральную уборку или затевать ремонт. Считалось, что лучше от этого воздержаться. Крестьяне предпочитали не убирать свои жилища в этот день. Еще нельзя было приступать к важным делам без молитвы, так как опасались, что это может привести к неудаче.

Нельзя было 29 мая отправляться в дальние поездки, отказываться от профессиональной деятельности. Согласно поверьям, это лучшее время для труда и рутинной работы. В подобных делах можно ожидать положительной динамики.

В этот день разрешалось видеться с близкими, вести приятные беседы и встречаться с давно забытыми знакомыми. Еще разрешалось давать в долг. Предки устраивали различные гадания, чтобы определить будущее финансовой благополучие. Кроме того, день Федора Житника считался благоприятным для признания в любви. Согласно народной примете, отношения, начавшиеся в этот день, обязательно будут крепкими и счастливыми.

Если в этот день грянет гром, следует ожидать богатый урожай зерновых. На водоемах появились кувшинки – заморозков больше не будет.

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