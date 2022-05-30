Москвичи вспомнили ассортимент популярного в СССР кафе-мороженого

«Я всегда брала "Космос" с шоколадом», «Я "Планету" — целиком шоколадную и с подливкой, тоже шоколадной. Еще какие-то рога торчали из печений», «Это было кафе-мороженое в чистом виде. Там, насколько я помню, еды, то есть горячих и холодных блюд, не было», «Между столами проходили официанты с тележечками на колесах и предлагали коробки конфет, шампанское и прочее. В детстве родители покупали мне конфеты», «Ходили туда именно за фирменным мороженым, такого больше нигде не было», — отозвались о меню юзеры.