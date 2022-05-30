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42 минуты назад

Москвичи вспомнили ассортимент популярного в СССР кафе-мороженого

Мослента

Ассортимент популярного в СССР кафе-мороженого «Космос» на улице Горького, нынешней Тверской, вспомнили москвичи в группе «Старая Москва» социальной сети «Вконтакте».

Москвичи вспомнили ассортимент популярного в СССР кафе-мороженого
Фото: МослентаМослента

«Я всегда брала "Космос" с шоколадом», «Я "Планету" — целиком шоколадную и с подливкой, тоже шоколадной. Еще какие-то рога торчали из печений», «Это было кафе-мороженое в чистом виде. Там, насколько я помню, еды, то есть горячих и холодных блюд, не было», «Между столами проходили официанты с тележечками на колесах и предлагали коробки конфет, шампанское и прочее. В детстве родители покупали мне конфеты», «Ходили туда именно за фирменным мороженым, такого больше нигде не было», — отозвались о меню юзеры.

Подписчики группы отметили, что из-за популярности в кафе было сложно попасть. По словам одной из комментаторов, очередь на улице собиралась особенно по вечерам, но все равно было весело — предвкушение и друзья рядом.

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