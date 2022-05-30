Как французы второй раз проиграли Бородино в 1941 году

Осенью 1941 года во время обороны Москвы русские и французы снова сошлись в битве на Бородинском поле. В ходе наступления немецкое командование приняло решение использовать против русских 638-й пехотный полк, который состоял из французских добровольцев. Перед началом сражения французам напомнили о великом прошлом их страны и о том, что их предкам уже приходилось сражаться с русскими варварами.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Можайская линия обороны

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Для защиты Москвы от наступающих немцев был создан Можайский рубеж обороны, а участок рядом с местом Бородинского сражения 1812 года заняла 32-я стрелковая дивизия. Подразделение было кадровым, участвовало в боях на Халкин-Голе, командовал им полковник Виктор Полосухин.

Дивизия, усиленная дивизионом истребителей танков, гаубичным и артиллерийским полками, заняла фронт длиной в 45 километров. Последнее обстоятельство усложняло оборонительную задачу. Началось сражение 12 октября с разведки боем, в ходе которой немцы потеряли 6 танков и несколько пехотинцев убитыми.

Сибирский характер против немецкого

13 октября 1941 года 10-танковая и моторизированная дивизия СС «Рейх» пошла в наступление на станцию Бородино. С 14 по 16 октября бои проходили в самом центре Бородинского поля, а также в ближайших деревнях. Воспоминание об этих днях оставил немецкий эсэсовец Пауль Карель. Он писал, что на Бородинском поле немцы впервые столкнулась с сибиряками, высокими широкоплечими солдатами, одетыми в шинели, меховые шапки и валенки. Они сражались стойко и никогда не поддавались панике.

Каждый клочок земли сибиряки сдавали только после отчаянного противостояния. Из-за ожесточенного сопротивления русских солдаты обеих сторон буквально зверели, и их сражение напоминало ад на земле. Особо отметил Карель советские 76-мм пушки, которые проявили себя как эффективное оружие против пехоты и танков.

Французы вступают в бой

Во втором эшелоне атаки наступала 7-я пехотная дивизия баварцев, которую и усилили 638-м пехотным полком. Прибыв под Смоленск в начале ноября, французы еще до боевых действий потеряли 400 человек больными и обмороженными. Перед атакой к французам с речью обратился фельдмаршал Клюге, который напомнил им, что именно в этом месте их предки во главе с Наполеоном сошлись в схватке с русскими и теперь настал их черед биться.

Хотя перед вступлением в бой французские добровольцы прошли несколько месяцев подготовки, они не оправдали надежд командования. Сильный мороз и метель деморализовали привыкших к теплу французов, а отчаянная атака сибиряков довершила разгром. За несколько часов сражения полк потерял убитыми 65 человек и 120 раненными.

Немецкий штаб сделал вывод о низких боевых качествах французских легионеров. Если рядовой и сержантский состав еще на что-то годился, то высшие французские офицеры проявили полную некомпетентность на поле боя. Для военных действий против армии СССР они не подходили, поэтому 638-й французский полк отправили в тыл. После комплектации новыми кадрами и дополнительного обучения подразделения использовали против партизан и для карательных операций в деревнях Белоруссии и Украины.