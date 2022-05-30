Что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи

30 мая в народном календаря - день, когда чтут память святой Евдокии. По-другому эту дату называют "Евфросиния" или "Звездочет". Кто такая Евдокия Свистунья и что нельзя делать в ее день, рассказываем в материале "Рамблера".

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Преподобная Евфросиния родилась в семье князя Димитрия Константиновича и жила в XIV веке. Она была замужем за Дмитрием Донским и имела двенадцать детей. Евдокия занималась развитием духовной жизни на Руси. При ней строилось большое количество храмов и монастырей. После смерти супруга она ушла в монастырь и приняла постриг.

Свистуньей ее прозвали, потому что обычно в ее праздник дули и свистели ветры. Также есть версия, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и сообщают о приближении тепла своим криком и свистом.

Согласно приметам, какая 30 мая погода, таким и будет предстоящее лето: "Какова Евдокия — таково и лето", - говорилось в древней поговорке.

Что нельзя делать 30 мая В день Евдокии Свистуньи не стоит принимать важных решений, делать поспешных выводов и совершать необдуманные поступки. Это может привести к сложным ситуациям в последствии.

Нельзя отправляться в путешествие и уезжать из дома. Считается, что это может закончиться неудачами и финансовыми потерями.

Не стоит лениться и отлынивать от работы.

Заводить новые знакомства. Новые друзья могут оказаться недобросовестными.

Беременным женщинам запрещено 30 мая брать в руки вещи красного цвета и надевать красную одежду. Это моет привести к преждевременным родам.

Что нужно делать в день Евдокии Свистуньи