Что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи

30 мая в народном календаря - день, когда чтут память святой Евдокии. По-другому эту дату называют "Евфросиния" или "Звездочет". Кто такая Евдокия Свистунья и что нельзя делать в ее день, рассказываем в материале "Рамблера".
Преподобная Евфросиния родилась в семье князя Димитрия Константиновича и жила в XIV веке. Она была замужем за Дмитрием Донским и имела двенадцать детей. Евдокия занималась развитием духовной жизни на Руси. При ней строилось большое количество храмов и монастырей. После смерти супруга она ушла в монастырь и приняла постриг.
Свистуньей ее прозвали, потому что обычно в ее праздник дули и свистели ветры. Также есть версия, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и сообщают о приближении тепла своим криком и свистом.
Согласно приметам, какая 30 мая погода, таким и будет предстоящее лето: "Какова Евдокия — таково и лето", - говорилось в древней поговорке.
В этот день на столе должно быть много картофеля, чтобы был хороший урожай. Особенно это актуально для дачников. Раньше было принято сажать картофель именно в этот день. Согласно приметам, стоит посвятить свое время огороду и привести в порядок свое жилище.