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1 час назад

Что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи

Мира Маркина

30 мая в народном календаря - день, когда чтут память святой Евдокии. По-другому эту дату называют "Евфросиния" или "Звездочет". Кто такая Евдокия Свистунья и что нельзя делать в ее день, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи
Фото: UnsplashUnsplash

Преподобная Евфросиния родилась в семье князя Димитрия Константиновича и жила в XIV веке. Она была замужем за Дмитрием Донским и имела двенадцать детей. Евдокия занималась развитием духовной жизни на Руси. При ней строилось большое количество храмов и монастырей. После смерти супруга она ушла в монастырь и приняла постриг.

Свистуньей ее прозвали, потому что обычно в ее праздник дули и свистели ветры. Также есть версия, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и сообщают о приближении тепла своим криком и свистом.

Согласно приметам, какая 30 мая погода, таким и будет предстоящее лето: "Какова Евдокия — таково и лето", - говорилось в древней поговорке.

Что нельзя делать 30 мая

  • В день Евдокии Свистуньи не стоит принимать важных решений, делать поспешных выводов и совершать необдуманные поступки. Это может привести к сложным ситуациям в последствии.
  • Нельзя отправляться в путешествие и уезжать из дома. Считается, что это может закончиться неудачами и финансовыми потерями.
  • Не стоит лениться и отлынивать от работы.
  • Заводить новые знакомства. Новые друзья могут оказаться недобросовестными.
  • Беременным женщинам запрещено 30 мая брать в руки вещи красного цвета и надевать красную одежду. Это моет привести к преждевременным родам.

Что нужно делать в день Евдокии Свистуньи

В этот день на столе должно быть много картофеля, чтобы был хороший урожай. Особенно это актуально для дачников. Раньше было принято сажать картофель именно в этот день. Согласно приметам, стоит посвятить свое время огороду и привести в порядок свое жилище.

Истории,Дмитрий Донской,
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